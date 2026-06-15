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Zelenski va folosi din nou aeroportul din Chişinău pentru o vizită externă

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Maia Sandu și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va pleca la summitul G7 din Franţa de pe aeroportul din Chişinău, aceasta fiind pentru a doua oară în ultimele două săptămâni când îl foloseşte pentru pentru deplasări internaţionale, relatează luni portalul NewsMaker.md, citând publicaţia ucraineană Evropeiska pravda.

Informaţii despre zborul planificat apar pe platforma de monitorizare aeronautică AirNavRadar, potrivit Agerpres.

Conform datelor disponibile, avionul cu care preşedintele Zelenski şi delegaţia ucraineană pleacă la summitul G7 urmează să decoleze în seara zilei de 15 iunie de pe aeroportul din Chişinău, cu destinaţia Geneva, Elveţia.

Geneva este cel mai apropiat aeroport internaţional important de oraşul francez Evian, situat pe malul lacului Leman, unde va avea loc reuniunea G7.

Este al doilea caz recent când preşedintele Ucrainei utilizează aeroportul din Chişinău pentru deplasări externe. În ultimii trei ani, punctul principal de plecare a fost aeroportul din Rzeszow (Polonia), iar aeronava ucraineană a fost frecvent în mentenanţă la Cracovia, unde există o infrastructură tehnică mai bine dezvoltată.

Între ultimele deplasări, avionul s-a aflat la Cracovia, de unde a ajuns la Chişinău în după-amiaza zilei de 15 iunie.

Săptămâna trecută au apărut speculaţii privind o posibilă schimbare a bazei permanente a aeronavei lui Zelenski, după ce acesta a zburat pentru prima dată în Marea Britanie plecând din Chişinău, în locul aeroporturilor din Polonia.

Pe fondul tensiunilor dintre Varşovia şi Kiev legate de numirea unei unităţi a forţelor de apărare ucrainene în onoarea Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) au apărut presupuneri că schimbarea aeroportului ar putea avea o motivaţie politică.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a respins totuşi ideea că ar exista o legătură politică în această decizie, notează NewsMaker.

Editor : C.L.B.

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