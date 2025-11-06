Live TV

Zelenski va merge „în curând” în vizită în Spania. Este cea de-a doua vizită a preşedintelui de la începutul războiului în Ucraina

Dutch Royals receive state heads and government leaders, The Hague, The Netherlands - 24 Jun 2025
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge "în curând" în vizită în Spania, au anunţat joi surse din cadrul biroului premierului spaniol Pedro Sanchez, care nu au oferit însă o dată exactă "din motive de securitate", relatează AFP.

„Putem confirma că o vizită va avea loc în curând, dar din motive de securitate nu putem oferi o dată”, au declarat sursele citate de Agerpres.

Această vizită în Spania este cea de-a doua a preşedintelui Zelenski de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, după o primă vizită a liderului de la Kiev în mai 2024.

Postul de radio spaniol Cadena SER a relatat joi că această vizită este „aşteptată” de autorităţile de la Madrid „în aproximativ două săptămâni”.

Preşedintele ucrainean, care încearcă să menţină un sprijin puternic pentru ţara sa din partea statelor UE după aproape patru ani de război, urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Pedro Sanchez şi să viziteze Muzeul Naţional de Artă Regina Sofia din Madrid pentru a vedea "Guernica", celebra pictură a lui Pablo Picasso, potrivit Cadena SER.

