Live TV

Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația

Data publicării:
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Fotografii: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va purta o discuție cu președintele american Donald Trump „astăzi sau în zilele următoare”.

Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen, la Copenhaga.

Zelenskia declarat că, din cauza lipsei negocierilor între liderii Ucrainei și Rusiei, Kievul i-a cerut lui Trump să ofere sprijin sub forma unei asistențe suplimentare și a unor sancțiuni anti-rusești. Președintele SUA ar fi promis să dea „un fel de răspuns” în câteva săptămâni.

„Vom discuta cu președintele Statelor Unite astăzi sau în zilele următoare pentru a analiza această problemă în detaliu.”

Recent, Zelenski a reiterat că, în urmă cu două săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, a acordat Rusiei două săptămâni pentru a demonstra disponibilitatea de a purta negocieri reale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Digi Sport
L-au deturnat pe Ianis Hagi: ”Transferul anului”. Românul a ales cea mai mare ofertă și semnează
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Vizita lui Năstase și Dăncilă la Beijing: „Canal de comunicare sau...
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară. Foto: Profimedia
Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum...
Ultimele știri
Copil de 5 ani mușcat de un ligru la zoo în Suceava. Incidentul vine după ce o fetiță a fost atacată de o maimuță
Londra anunţă noi sancţiuni în cazul copiilor ucraineni deportaţi de Moscova. Opt indivizi și trei organizații, pe lista neagră
Imaginea unui criminal celebru, folosită online pentru vânzarea de haine. Luigi Mangione e judecat pentru uciderea unui CEO american
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sua ue razboi comercial tarife containere
Impact dur al tarifelor impuse de Donald Trump asupra industriei chimice europene. Comenzi amânate și o cerere în continuă scădere
nastase profimedia
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și Adrian Năstase
CHINA BEIJING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
„A fost principalul oaspete”. Cum a reflectat presa aservită Kremlinului parada grandioasă organizată de către Xi Jinping
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia Images
Rusia cere recunoașterea internațională a regiunilor ucrainene anexate. Lavrov: Doar așa e posibilă o „pace durabilă”
scaun
Operațiunea dezinfectarea. Cum șterg nord-coreenii urmele prezenței lui Kim Jong-un în camera în care s-a văzut cu Vladimir Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care o pierde cel bine plătit bugetar al țării, după reforma lui Bolojan. Surpriza neplăcută...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
ANM a emis cod portocaliu de furtuni cu grindină și vijelii. Localitățile aflate sub alertă imediată
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
De nicăieri: dată dispărută și acuzată de furt, a revenit și a surprins pe toată lumea la Festivalul de la...
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...