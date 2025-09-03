Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că va purta o discuție cu președintele american Donald Trump „astăzi sau în zilele următoare”.

Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen, la Copenhaga.

Zelenskia declarat că, din cauza lipsei negocierilor între liderii Ucrainei și Rusiei, Kievul i-a cerut lui Trump să ofere sprijin sub forma unei asistențe suplimentare și a unor sancțiuni anti-rusești. Președintele SUA ar fi promis să dea „un fel de răspuns” în câteva săptămâni.

„Vom discuta cu președintele Statelor Unite astăzi sau în zilele următoare pentru a analiza această problemă în detaliu.”

Recent, Zelenski a reiterat că, în urmă cu două săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, a acordat Rusiei două săptămâni pentru a demonstra disponibilitatea de a purta negocieri reale.

Editor : A.R.