Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat importanța eforturilor comune de apărare pentru a proteja atât Ucraina, cât și țările vecine, în special Polonia și România, de atacurile cu drone rusești, relatează Interfaks Ucraina. El consideră că este corect să se discute despre o decizie comună de a doborî drone deasupra Ucrainei împreună cu alte state, iar atunci când Ucraina va avea apărare aeriană, ar trebui să doboare tot ce zboară spre ea și spre Polonia, scriu Interfaks Ucraina și united24media.com.

„Cred că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu doar ca drona să cadă pe capetele ucrainenilor, să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci ca acestea să fie decizii luate împreună. Adică, avem apărare aeriană - doborâm tot ce zboară spre noi și zboară spre Polonia”, a declarat Zelenski în timpul unei conversații cu jurnaliștii.

El a subliniat că regiunile din vestul Ucrainei, unde Polonia are capacitatea de a oferi asistență, ar putea fi prioritare, dar cooperarea s-ar putea extinde și la România.

„Și Polonia doboară cu avioanele sale tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Putem lua doar regiunile din partea de vest a statului nostru - unde există oportunități în Polonia. Sau ar putea fi nu doar Polonia, ci și România, nu contăm pe alții”, a adăugat președintele ucrainean.

Nu este pentru prima oară când Zelenski vorbește despre acest lucru. 

După recentele incursiuni ale unor drone rusești în spațiile aeriene ale Poloniei și României, guvernul polonez a reluat discuțiile cu privire la stabilirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja împotriva unor noi intruziuni rusești. România s-a declarat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, mai degrabă împotrivă, dar nu a exclus că, în timp, și-ar putea schimba opinia.

În urmă cu trei ani și jumătate, aliații occidentali au respins apelul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la o zonă de interdicție aeriană deasupra țării sale. La acea vreme, liderii NATO au declarat că se tem că instituirea unei astfel de zone riscă să ducă la o escaladare a războiului și ar putea atrage armatele occidentale în conflict cu Rusia.

Rusia ar considera drept o declaraţie de război instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, a susţinut lunea trecută fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev.

Uniunea Europeană se pregătește să facă un pas important către consolidarea apărării sale împotriva amenințărilor reprezentate de dronele rusești.

Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic” și de a construi un „zid anti-drone” pentru a proteja spațiul aerian al UE.

 

 

 

 

 

 

 

