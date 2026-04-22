Zelenski vrea negocieri de pace în paralel cu cele pentru încetarea focului în Iran: „Ucraina nu înseamnă puţin mai târziu”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că războiul din Iran a deturnat atenţia de la agresiunea Rusiei împotriva ţării sale și că există un „risc major” să se considere că eforturile de a opri luptele din Ucraina nu pot fi reluate până la încheierea conflictului din Iran, relatează CNN, potrivit Agerpres.

Zelenski a spus că, deşi discuţiile tehnice cu Statele Unite sunt încă în curs, el nu „vede posibilitatea unei întâlniri până când problema, cazul Iranului, nu va fi rezolvată”.

Zelenski a subliniat că reprezintă o „provocare” faptul că aceeaşi echipă de negociatori americani – condusă de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner – conduce atât discuţiile privind conflictul din Iran, cât şi cele referitoare la Ucraina.

El a mai afirmat că, deşi înţelege că Statele Unite sunt concentrate în prezent pe conflictul cu Iranul, este important să nu se uite de Ucraina, unde luptele continuă.

Liderul ucrainean a afirmat că nu este o opţiune să spunem că „vom vorbi despre (Ucraina) puţin mai târziu. Ucraina nu înseamnă «puţin mai târziu»”.

„Ucraina trăieşte deja o tragedie atât de mare, încât trebuie să găsim o modalitate de a gestiona această situaţie în paralel”, adaugă el.

Zelenski a mai declarat pentru CNN că războiul a dus la întreruperea unor livrări de arme esenţiale pentru Ucraina – în special rachete antibalistice, despre care a afirmat că Ucraina nu primeşte suficiente din cauza capacităţii limitate de producţie din SUA.

