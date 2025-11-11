Live TV

Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA. Până sosesc, cere împrumut unele de la europeni

Sistem Patriot
Sistem Patriot. Foto Profimedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că intenționează să comande 25 de sisteme de apărare aeriană Patriot din SUA, în contextul în care Kievul continuă să respingă neîncetatele atacuri aeriene rusești care au provocat pene de curent în toată țara, relatează Euronews Italia.

Zelenski a recunoscut că sistemele Patriot sunt scumpe și că producerea unui lot atât de mare ar putea dura ani, așa că a cerut țărilor europene să-i furnizeze câteva în timp ce așteaptă înlocuiri, subliniind că „nu vrea să aștepte”.

„Vrem să comandăm 25 de sisteme Patriot din Statele Unite. Pentru noi, acesta este un buget clar și înțelegem implicațiile financiare”, a spus el.

„Colegii noștri europeni ne pot ajuta: ne pot împrumuta acum sistemele lor și apoi le pot lua înapoi pe ale noastre odată ce sosesc de la producători”.

Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina a primit sisteme Patriot suplimentare din Germania, o mișcare anunțată de Berlin în urmă cu trei luni, după ce a primit asigurări că Statele Unite vor acorda prioritate livrării de noi sisteme Patriot către Germania, pentru a-și reface stocul.

Germania a furnizat mai multe decât oricare altă țară

Potrivit Ministerului Apărării din Germania, Germania a furnizat Ucrainei mai multe sisteme Patriot decât oricare altă țară, inclusiv sisteme de apărare aeriană de diferite game, cum ar fi IRIS-T și Skynex.

Nu se cunoaște care este numărul de rachete Patriot deținute în prezent de Ucraina. Per total, în zone întinse ale țarii apărarea aeriană continuă să fie foarte limitată, iar amenințarea la adresa asigurării încălzirii și a apei curente în timpul iernii grele este foarte serioasă.

„Vorbim despre închiderea spațiului aerian încă din prima zi a acestui război. Înțelegem că aceasta este vulnerabilitatea noastră. Și ne dăm seama că Putin avea un număr imens de rachete, în timp ce noi aveam foarte puține sisteme de apărare aeriană și doar un mic stoc rămas din epoca sovietică”, a spus Zelenski.

„Aceste sisteme nu erau deloc un scut. Cu toate acestea, am construit apărarea aeriană așa cum am putut și continuăm să o dezvoltăm.”.

NATO coordonează livrări regulate de pachete mari de arme către Ucraina.

Aliații europeni și Canada achiziționează o mare parte din echipamente din Statele Unite. Administrația Trump nu furnizează arme Ucrainei, spre deosebire de administrația Biden.

Atacuri asupra rețelei energetice

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice s-au intensificat, implicând sute de drone, unele echipate cu camere pentru a îmbunătăți țintirea, care au copleșit apărarea aeriană a Ucrainei, în special în regiunile cu o protecție mai slabă.

Mai mult, în acest an strategia Rusiei s-a schimbat: a decis să atace regiune cu regiune, vizând centralele electrice și substațiile locale și nu rețeaua națională centralizată.

Ministerul Energiei din Ucraina a declarat luni că atacurile rusești au provocat noi daune infrastructurii electrice, rezultând întreruperi de curent planificate în majoritatea regiunilor țării.

Ministerul le-a cerut ucrainenilor să limiteze consumul de energie electrică, în special în orele de vârf de dimineață și seară.

Atacurile combinate cu rachete și drone asupra rețelei electrice au coincis cu eforturile frenetice ale Ucrainei de a limita atacul Rusiei pe câmpul de luptă, menit să cucerească fortăreața estică Pokrovsk.

În ultimele zile, luptele au cunoscut o acalmie relativă, conform rapoartelor compilate de Institutul pentru Studiul Războiului. Însă grupul de experți cu sediul la Washington a anunțat că se așteaptă ca forțele rusești să accelereze în zilele următoare ritmul atacurilor.

 

