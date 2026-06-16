Zelenski vrea să-l convingă pe Trump să permită Ucrainei fabricarea sistemelor Patriot

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut, marţi, din nou preşedintelui american Donald Trump licenţa pentru ca Ucraina să producă pe plan intern sisteme antiaeriene americane Patriot şi rachete interceptoare pentru acestea, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

„Am discutat despre aceasta cu preşedintele Trump, iar echipele noastre vor lucra astfel încât, dacă vrea Dumnezeu de data aceasta, să obţinem licenţa pentru a produce sistemele şi rachetele antibalistice”, a spus Zelenski într-un mesaj audio trimis pe WhatsApp unui grup de jurnalişti care acoperă participarea sa la summitul G7 ce se desfăşoară în Franţa.

Preşedintele ucrainean i-a mai cerut anterior omologului său american licenţa pentru ca Ucraina să producă baterii Patriot, dar nu a primit răspunsul dorit.

Deocamdată, o prioritate a Ucrainei, pentru a se proteja în faţa salvelor de rachete şi drone ruseşti, este să obţină sisteme Patriot suplimentare şi mai multe rachete interceptoare PAC-3 pentru aceste sisteme de la susţinătorii săi, precum şi fonduri necesare achiziţionării acestora din SUA.

Preşedintele ucrainean a declarat în urmă cu două săptămâni că unele dintre ţările aflate înaintea Ucrainei pe lista de aşteptare pentru cumpărarea unor sisteme Patriot i-au cedat locul ţării sale, dar aceasta are nevoie de bani pentru a le obţine.

„Se poate sări peste rând dacă este plătit contractul. Aşadar, trebuie să facem tot posibilul pentru a-l plăti. Altfel, sistemele şi rachetele vor sosi abia în 2030”, a explicat Zelenski.

Editor : C.L.B.