Zelenski vrea sisteme de apărare antiaeriană THAAD pentru Ucraina. Ce spun experții despre eficiența acestora

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, pe 2 aprilie, că Kievul dorește sisteme de apărare antirachetă THAAD fabricate în SUA, ca parte a posibilelor garanții de securitate într-un viitor acord de pace. Totuși, analiștii susțin că sistemul ar avea o utilitate limitată pentru Ucraina și este puțin probabil să fie furnizat, scrie Kiev Independent.

Ce este THAAD și cum funcționează

Terminal High Altitude Area Defense, sau THAAD, este proiectat să intercepteze rachete balistice la altitudini mai mari și la distanțe mai lungi decât sistemele Patriot deja aflate în serviciu în Ucraina, conform dezvoltatorului Lockheed Martin.

Interceptoarele THAAD folosesc energie cinetică, ceea ce înseamnă că distrug țintele prin impact direct, nu prin focoase explozive, reducând cantitatea de resturi și făcând metoda de interceptare comparativ mai sigură.

Comparativ cu Patriot, THAAD poate intercepta rachete balistice de la distanțe mai mari și la altitudini mai ridicate, cu o rază de acțiune de până la aproximativ 200 km și o altitudine de până la circa 150 km, față de aproximativ 35–60 km și 20–35 km pentru Patriot.

Zelenski a sugerat că sistemele THAAD ar putea împiedica aeronavele de luptă rusești să lovească Ucraina cu bombe plane, întărind astfel apărarea aeriană a Ucrainei, mai ales în contextul penuriei continue de rachete pentru sistemele Patriot.

Scepticismul experților

Experții rămân sceptici cu privire la aceste afirmații.

„THAAD nu are capacitatea de a angaja aeronave cu aripi fixe, este exclusiv un sistem antirachetă balistică”, a declarat Colby Badhwar, analist militar specializat în achiziții, vânzări de armament și asistență pentru securitate, pentru Kiev Independent.

În timp ce Ucraina a dezvoltat soluții interne eficiente pentru contracararea dronelor de tip Shahed și altor amenințări UAV, interceptarea rachetelor balistice depinde încă în mare măsură de sprijinul partenerilor internaționali.

Badhwar a evaluat utilizarea potențială a THAAD de către Ucraina drept „extrem de marginală”, sugerând că majoritatea amenințărilor aeriene cu care se confruntă Ucraina nu se încadrează în tipurile de ținte pe care sistemul este proiectat să le intercepteze.

El a adăugat că probabilitatea ca astfel de sisteme să fie furnizate Ucrainei, chiar și printr-o vânzare, este extrem de scăzută. Având în vedere costul ridicat al sistemului, Badhwar a pus la îndoială dacă ar fi o investiție rațională, spunând: „Ar afecta doar efortul de război al Ucrainei, deoarece acei bani ar putea fi mai bine folosiți pentru nevoi prioritare, cum ar fi programele proprii de rachete ale Ministerului Apărării al Ucrainei.”

Probleme legate de stocurile de rachete ale SUA

Această evaluare este consolidată de îngrijorările mai largi privind stocurile de apărare antirachetă ale SUA. Într-o analiză din martie 2026, Center for Strategic and International Studies (CSIS) a declarat că Lockheed Martin produce în prezent 96 de interceptoare THAAD pe an, iar stocurile SUA au fost deja afectate de utilizarea intensă în Orientul Mijlociu.

CSIS a precizat că Statele Unite au tras aproximativ 150 de interceptoare THAAD în timpul războiului Israel-Iran din iunie 2025 și a susținut că stocurile americane recent consumate vor fi refăcute înainte de a fi făcute livrări către parteneri.

Analiza a subliniat că UE, și prin extensie Ucraina, trebuie să investească urgent mai mult în dezvoltarea și producția propriilor sisteme de apărare antirachetă.

„Pentru Ucraina, implicațiile sunt grave. Capacitatea Ucrainei de a rezista atacurilor aeriene rusești depinde de fluxul continuu de interceptoare americane și de capabilitățile de sprijin. Totuși, fluxul acestor aprovizionări este incert, deoarece refacerea stocurilor americane recent consumate va avea inevitabil prioritate față de livrările prin Foreign Military Sales (FMS), mai ales către Europa. Pe măsură ce inventarele globale se epuizează și alte teatre de conflict devin prioritare, Ucraina poate suferi”, a notat analiza.

Refuzul anterior al Statelor Unite

Statele Unite au refuzat deja să furnizeze THAAD Ucrainei în 2024, în timpul administrației președintelui Joe Biden, în ciuda faptului că sistemul este desfășurat în Israel, Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud.

Oficialii americani au argumentat că angajamentele de apărare variază în funcție de context, iar fosta purtătoare de cuvânt adjunctă a Pentagonului, Sabrina Singh, a declarat: „Capabilități diferite, războaie diferite, regiuni diferite.”

