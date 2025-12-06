Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, anunță TVPWorld.

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a obține o pace reală. Am convenit asupra următoarelor etape și formate ale negocierilor cu Statele Unite”, a declarat Zelenski pe X.

Witkoff și Kushner au purtat două zile de discuții cu negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, la Miami, în această săptămână, pe care ambele părți le-au numit „discuții constructive privind promovarea unei căi credibile către o pace durabilă și justă în Ucraina”.

Witkoff urma să-l informeze pe Umerov cu privire la întâlnirea sa de la Moscova din această săptămână cu președintele rus Vladimir Putin.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potenţială pace între Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând", deşi nu va veni "cu orice preţ" pentru niciuna dintre părți.



"Aceasta este probabil cea mai bună şansă a noastră. Adică, suntem aproape. Suntem mai aproape ca oricând de pace. Şi aceasta este, aşa cum a spus preşedintele (american Donald) Trump, o situaţie dificilă pentru a ajunge la punctul potrivit", a declarat el în timpul unui panel la Forumul de la Doha, care a început sâmbătă în capitala Qatarului.



Ambasadorul american a vizitat Ucraina acum patru săptămâni şi a afirmat că a văzut "la prima mână cum este implementată tehnologia pe câmpul de luptă şi cum Ucraina continuă să lupte împotriva invaziei ruseşti".



Deşi a clarificat că "toţi ar trebui să promovăm pacea", Whitaker a adăugat că "evident, nu va fi pace cu orice preţ, deoarece, în cele din urmă, ucrainenii vor trebui să accepte orice acord la care se va ajunge, iar ruşii vor trebui să demonstreze că îşi doresc cu adevărat să pună capăt acestui război", a rezumat el.



Guvernele SUA şi Ucrainei au convenit, după două zile de întâlniri între negociatorii ambelor naţiuni, că orice progres către un acord de pace depinde de faptul ca Rusia să demonstreze un angajament serios şi tangibil.



Această declaraţie a fost făcută în timpul celei de-a şasea întâlniri dintre trimisul special pentru pace, Steven Witkoff, şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, cu secretarul ucrainean pentru securitate naţională şi apărare, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major General, generalul Andrii Hnatov.

