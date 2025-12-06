Live TV

Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA”

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, anunță TVPWorld.

„Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu partea americană pentru a obține o pace reală. Am convenit asupra următoarelor etape și formate ale negocierilor cu Statele Unite”, a declarat Zelenski pe X.

Witkoff și Kushner au purtat două zile de discuții cu negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, la Miami, în această săptămână, pe care ambele părți le-au numit „discuții constructive privind promovarea unei căi credibile către o pace durabilă și justă în Ucraina”.

Witkoff urma să-l informeze pe Umerov cu privire la întâlnirea sa de la Moscova din această săptămână cu președintele rus Vladimir Putin.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potenţială pace între Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând", deşi nu va veni "cu orice preţ" pentru niciuna dintre părți.

"Aceasta este probabil cea mai bună şansă a noastră. Adică, suntem aproape. Suntem mai aproape ca oricând de pace. Şi aceasta este, aşa cum a spus preşedintele (american Donald) Trump, o situaţie dificilă pentru a ajunge la punctul potrivit", a declarat el în timpul unui panel la Forumul de la Doha, care a început sâmbătă în capitala Qatarului.

Ambasadorul american a vizitat Ucraina acum patru săptămâni şi a afirmat că a văzut "la prima mână cum este implementată tehnologia pe câmpul de luptă şi cum Ucraina continuă să lupte împotriva invaziei ruseşti".

Deşi a clarificat că "toţi ar trebui să promovăm pacea", Whitaker a adăugat că "evident, nu va fi pace cu orice preţ, deoarece, în cele din urmă, ucrainenii vor trebui să accepte orice acord la care se va ajunge, iar ruşii vor trebui să demonstreze că îşi doresc cu adevărat să pună capăt acestui război", a rezumat el.

Guvernele SUA şi Ucrainei au convenit, după două zile de întâlniri între negociatorii ambelor naţiuni, că orice progres către un acord de pace depinde de faptul ca Rusia să demonstreze un angajament serios şi tangibil.

Această declaraţie a fost făcută în timpul celei de-a şasea întâlniri dintre trimisul special pentru pace, Steven Witkoff, şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, cu secretarul ucrainean pentru securitate naţională şi apărare, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major General, generalul Andrii Hnatov.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sed guv oana gheorghiu
1
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
diana buzoianu in birou
4
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
5
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
brad betleem
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza
viktor orban
Viktor Orban crede că alegerile din 2026 din Ungaria sunt „ultimele înaintea războiului care se apropie”
Kirill Dmitriev
Consilierul lui Putin preia retorica lui Trump: „Elitele UE vor să finalizeze sinuciderea civilizației europene”
siluata unei persoane cu hanorac cu gluga ce sta in fata unui laptop cu un ecran pe care ruleaza un cod
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată
Foto
Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova
Recomandările redacţiei
Urmările atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Foto Serviciul de Intervenții de Urgență al Ucrainei
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri București 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa...
Președintele rus Vladimir Putin.
Expert în apărare: Rusia ar putea provoca România în zona economică...
Russian President Putin Visits Mandryka Central Military Clinical Hospital
Rusia anulează acordurile militare cu trei state NATO, semnate după...
Ultimele știri
Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump
Accident grav în Capitală: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor
Zelenski se va întâlni luni, la Londra, cu Starmer, Macron şi Merz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă...
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
Concediul medical și pensia: câte puncte se acordă în perioadele de boală și cum influențează calculul
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă