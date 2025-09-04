Live TV

Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Celebrul funicular Gloria din Lisabona, distrus în urma tragediei de miercuri. Foto: Profimedia
Nu există informații despre eventuale victime de origine română Transporta 40 de persoane la momentul accidentului Linia, inaugurată în 1885, clasificată ca monument național

În Portugalia a fost declarată o zi de doliu național, după ce cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața miercuri, când binecunoscutul funicular Gloria din Lisabona a deraiat și s-a prăbușit, fiind distrus. Un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență a declarat că printre victime se află și cetățeni străini, dar nu a identificat victimele și nu a dezvăluit naționalitatea acestora. Cel puțin 18 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, cinci dintre ele grav, scrie The Guardian. Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a transmis condoleanțe.

Procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza dezastrului.

Nu există informații despre eventuale victime de origine română

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a postat pe platforma X un mesaj de condoleanțe.

„Condoleanțe familiilor victimelor tragicului incident din #Lisabona. Le doresc însănătoșire grabnică celor răniți și îmi exprim solidaritatea cu toate persoanele afectate și cu comunitatea vibrantă din Lisabona, care se află în gândurile și inimile noastre în această seară”, a scris Oana Țoiu.

Ministerul român al Afacerilor Externe a transmis miercuri seară că nu există deocamdată informații despre eventuale victime de origine română.

Consulul din cadrul Ambasadei României la Lisabona s-a deplasat la locul unde vestitul funicular portughez Gloria a deraiat, pentru a ţine legătură direct cu dispozitivul de urgenţă organizat de autorităţile portugheze, a anunţat, miercuri seară, Ministerul de Externe.

Sursa citată a precizat că, până la acest moment, nu sunt informaţii privind existenţa unor victime cetăţeni români şi nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară.

”Vom informa pe măsura ce sunt obţinute informaţii relevante din partea autorităţilor locale competenţe”, a mai transmis MAE.

XINHUA PHOTOS OF THE DAY
Imagine de la locul tragediei. Foto: Profimedia

Condoleanțe a transmis și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. 

„Sunt profund îndurerat de tragicul accident cu liftul Glória din Lisabona, care a provocat zeci de victime și a lăsat în urmă peste 25 de persoane rănite. În numele poporului ucrainean, transmit condoleanțe sincere familiilor victimelor, președintelui Marcelo Rebelo de Sousa,  și le urăm celor răniți o recuperare rapidă. În acest moment de doliu, rămânem în rugăciune și solidaritate cu poporul portughez care deplânge pierderea suferită”, a scris Zelenski pe platforma X.

Transporta 40 de persoane la momentul accidentului

Funicularul transporta 40 de persoane la momentul tragediei, scrie elconfidencial.com.

Imaginile au arătat epava vagonului galben și alb – cunoscut sub numele de Elevador da Glória, care urcă și coboară un deal abrupt din centrul Lisabonei în tandem cu unul care merge în direcția opusă – prăbușit în strada îngustă pe care o traversează.

Părțile laterale și partea superioară erau contorsionate, iar vagonul s-ar fi izbit de o clădire la cotitura drumului. Părți ale vehiculului, fabricate în mare parte din metal, sunt distruse.

Martorii au declarat pentru mass-media locale că tramvaiul a coborât în viteză dealul, aparent scăpat de sub control. „A lovit clădirea cu o forță imensă și s-a destrămat ca o cutie de carton...”, a declarat Teresa d'Avó pentru canalul de televiziune portughez SIC.

Un martor ocular a spus că tramvaiul s-a răsturnat peste un bărbat care se afla pe trotuar.

Cauza accidentului nu este deocamdată cunoscută. Accidentul s-a produs la o oră de vârf pentru turism, în jurul orei 18:00. Oficialii serviciilor de urgență au declarat că toate victimele au fost scoase din epavă în puțin peste două ore.

„Este o zi tragică pentru orașul nostru... Lisabona este în doliu, este un accident tragic, tragic”, a declarat Carlos Moedas, primarul capitalei portugheze, reporterilor.

Primarul orașului și ministrul Infrastructurii au ajuns rapid la fața locului, pentru a coordona operațiunile de salvare și recuperare a victimelor.

Tragedia este fără precedent pentru Lisabona și va afecta serios imaginea turismului în Capitala Portugaliei.

Sute de oameni, mulți dintre ei turiști, s-au adunat în vecinătatea locului în care s-a produs tragedia, filmând cu telefoanele mobile, în ciuda recomandărilor autorităților de a sta departe. 

Potrivit unui purtător de cuvânt al  Institutului Național de Urgențe Medicale  (INEM),  Tiago Augusto , toți răniții au fost deja transferați la spitale, iar cadavrele recuperate, scrie elconfidencial.com.

Linia, inaugurată în 1885, clasificată ca monument național

Preşedintele Marcelo Rebelo de Sousa a deplâns accidentul şi şi-a exprimat speranţa că autorităţile vor stabili în curând cauza accidentului.

Linia, inaugurată în 1885 şi clasificată ca monument naţional, leagă zona centrală a Lisabonei, în apropierea Pieţei Restauradores, de Bairro Alto (Cartierul de Sus), cunoscut pentru viaţa de noapte vibrantă.

Este una dintre cele trei linii de funicular operate de compania municipală de transport public Carris şi este utilizată atât de turişti, cât şi de rezidenţi.

Carris a declarat într-un comunicat că „toate protocoalele de întreţinere au fost respectate”, inclusiv programele de întreţinere lunare şi săptămânale şi inspecţiile zilnice.

Consiliul municipal din Lisabona a suspendat funcţionarea celorlalte funiculare din oraş şi a dispus inspecţii imediate, au relatat mass-media locale.

Linia Gloria transportă aproximativ 3 milioane de persoane anual, potrivit Primăriei.

Cele două vagoane ale sale, fiecare cu o capacitate de aproximativ 40 de persoane, sunt ataşate la capetele opuse ale unui cablu de transport, tracţiunea fiind asigurată de motoare electrice montate pe vagoane.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe X că „a aflat cu tristeţe despre deraierea funicularului: "Condoleanţe familiilor victimelor”.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a scris pe X că este „consternat de teribilul accident”, în timp ce ministrul italian de Externe Antonio Tajani a scris că s-a întâlnit cu ministrul portughez de Externe şi şi-a exprimat „solidaritatea cu victimele”.

Portugalia, şi în special Lisabona, a cunoscut un boom turistic în ultimul deceniu, vizitatorii aglomerând zona populară din centrul oraşului în lunile de vară.

 

Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Dieta 16:8, între slăbit și pericole. Ce este postul intermitent și cum poate afecta sănătatea: „Nu te ții pe picioare, tremuri”
Vacanță la malul mării cu bani puțini. Cum arată concediul cu cazare la cort, în căsuțe sau în autobuzul-dormitor
Cum bruiază Rusia semnalul GPS în Europa și ce s-a întâmplat cu avionul Ursulei von der Leyen
