„Zi neagră” în Franța: sute de mii de oameni, așteptați să se mobilizeze contra măsurilor bugetare „brutale”. Mătura, simbolul furiei

„O zi neagră”: autoritățile și sindicatele, care cheamă la grevă și manifestații împotriva măsurilor bugetare „brutale” anunțate în această vară, prevăd o mobilizare masivă joi în Franța, similară cu cele din 2023 împotriva reformei pensiilor. Școli și transporturi perturbate, cortegii masive de manifestanți așteptate și acțiuni de protest: furia socială suflă în Franța joi, pentru a doua oară în opt zile, în încercarea de a impune alte alegeri bugetare unui prim-ministru aflat într-o situație delicată. Semnalele de calmare pe care a încercat să le transmită noul prim-ministru Sébastien Lecornu, renunțând la nepopulara eliminare a două zile de sărbătoare legală și la „avantajele pe viață” ale foștilor prim-miniștri, nu au temperat mobilizarea, comentează France 24.

O „zi neagră” se anunță în transporturile pariziene și regionale, cu ocazia grevei. Toate sindicatele cheamă la o mobilizare națională împotriva bugetului pentru 2026 și a politicii lui Emmanuel Macron. Autoritățile prevăd între 600.000 și 900.000 de manifestanți, adică mult mai mulți decât pe 10 septembrie, la precedentele proteste.

Refuzul unei noi reforme a asigurărilor de șomaj și înghețarea prestațiilor sociale, cererea de fonduri pentru serviciile publice și justiția fiscală. Revendicările sunt numeroase, iar tensiunile legate de reforma foarte controversată a pensiilor, adoptată fără vot în 2023, persistă.

Planul precedentului premier, François Bayrou, prevedea un efort masiv de economii de 44 de miliarde de euro pentru bugetul 2026. Succesorul său intenționează să îl folosească ca punct de plecare, înainte de a lăsa parlamentarii să îl modifice. Dar socialiștii au avertizat că îl vor cenzura pe Sébastien Lecornu dacă va relua acest proiect.

Atenționare de călătorie de la MAE român

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că sindicatele din transporturile urbane şi interurbane, în special cele din regiunea pariziană, cele feroviare (CGT-Cheminot, Unsa Ferroviaire şi CFDT Cheminots) şi aeriene (CGT Air France), învăţământ (FSU-SNUipp şi SNES-FSU), servicii publice (CGT, CFDT şi FO), sănătate (sindicatul farmaciştilor şi FFMKR) au lansat un apel la grevă generală în ziua de joi.



În acest context, sunt preconizate perturbări semnificative ale transportului urban şi interurban, ale traficului feroviar şi aerian. Totodată, este de aşteptat ca mai multe domenii de activitate să fie afectate, în special cele din sănătate, învăţământ şi servicii publice.



De asemenea, sunt anunţate importante manifestări publice în Paris, dar şi în alte oraşe din Franţa.

Toate detaliile, AICI.

Mobilizare pe rețelele de socializare. Mătura, simbol al furiei

Între timp, noi sloganuri pe rețelele sociale cheamă la continuarea mobilizării, dincolo de sindicate, în piețele orașelor duminică, cu mături ca simbol al furiei. Mobilizarea ar putea depăși cadrul sindical, autoritățile anticipând acțiuni violente (blocaje sau sabotaje) din partea militanților de extremă stânga încă de dimineață.

Un dispozitiv de securitate similar celui din 10 septembrie va fi desfășurat, cu aproximativ 80.000 de polițiști și jandarmi, sprijiniți de drone, 24 de vehicule blindate Centaure și zece tunuri cu apă. Ministrul demisionar de interne, Bruno Retailleau, a avertizat asupra unei „convergențe a violenților” și a riscurilor de distrugere.

Prefectul poliției din Paris, „foarte îngrijorat” de prezența vandalilor în cortegiu, a cerut comercianților de pe traseul manifestației să își închidă magazinele. De la Montpellier (10:30) la Lille (14:30), trecând prin Saint-Malo (11:00) sau Rennes (13:00), sunt prevăzute aproximativ 250 de corteje în toată Franța, cu nu mai puțin de o treime dintre profesori în grevă în școli și perturbări majore în transportul parizian și în trenurile Intercités.

Cei nouă lideri sindicali se vor reuni la Paris, unde procesiunea va porni la ora 14:00 de la Place de la Bastille (în estul capitalei) în direcția Place de la Nation.

Mai mulți lideri de stânga ar urma să participe, de asemenea, la marș, precum Jean-Luc Mélenchon, liderul mișcării La France Insoumise, care va manifesta la Marsilia începând cu ora 10:30 locală.

Editor : Marina Constantinoiu