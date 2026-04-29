„Zile complicate pentru Alianţă”. Reprezentant al NATO: Europa trebuie să fie „capabilă să aibă o singură voce”

drapelul nato
Drapel NATO. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages

Reprezentantul special al NATO pentru vecinătatea sudică, spaniolul Javier Colomina, a pledat miercuri pentru o Alianţă „diferită, cu un pilon european mai puternic, dar întotdeauna în interiorul unei legături transatlantice”, relatează agenţia EFE.

„Este incontestabil că provocările pe care ni le-a creat administraţia (preşedintelui american Donald) Trump de la venirea sa au fost diferite de cele pe care le-am cunoscut până acum, mai ales modul şi stilul de urgenţă în care au fost formulate”, a remarcat oficialul NATO, vorbind la Forumul La Toja de la Lisabona.

Referindu-se la realitatea actuală a NATO, Javier Colomina a menţionat că „fără îndoială acestea sunt zile complicate pentru Alianţă din mai multe motive şi nu toate au legătură cu comportamentul preşedintelui american”.

Cât despre viitorul NATO, el consideră că Europa trebuie să fie „capabilă să aibă o singură voce şi o voce mai puternică, întrucât cea pe care o are (în prezent) este divizată”.

Dar o astfel de schimbare nu trebuie să fie „o alternativă la ceea ce există acum”, a nuanţat reprezentantul NATO. „În opinia mea, calea este aceea a unei NATO diferite, cu un pilon european mai puternic, dar tot în interiorul unei legături transatlantice”, a apreciat el.

Menţinerea acestei legături, a explicat Javier Colomina, este necesară cel puţin în virtutea faptului că SUA „reprezintă în continuare mai mult de jumătate din bugetul de investiţii în apărare al NATO”, în ciuda eforturilor depuse de europeni şi canadieni de a-şi creşte cheltuielile de înarmare.

