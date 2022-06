Au trecut patru luni de la începutul războiului pornit de Rusia în Ucraina. Cele mai recentele evoluții de pe câmpul de luptă indică faptul că armata ucraineană se retrage din Severodonețk, recunoscând astfel epuizarea și pierderile mari înregistrate. Totuși, analiștii militari occidentali spun că s-ar putea ca rușii să nu fie capabili să exploateze breșa și să schimbe cursul războiului. Vineri, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vorbit la un festivalul din Marea Britanie și a spus că „cu cât ni se alătură mai mulți oameni în apărarea libertății și adevărului, cu atât războiul Rusiei în Ucraina se va încheia mai repede”. De la Moscova, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuză Uniunea Europeană şi NATO că îşi unesc forţele pentru a declara război împotriva Rusiei, o capră a devenit eroină în Ucraina după ce a declanșat mai multe grenade și a rănit aproximativ 40 de soldați ruși, iar autoritățile de la Kiev susțin că Ucraina ar avea nevoie de 10 ani pentru a-și reface porturile de la Marea Neagră.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Controlul evaluat al teritoriului din jurul orașului estic Severodonetsk la 24 spre 25 iunie. Sursă: Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW)

The Guardian: Occidentul a obosit și riscă să condamne Ucraina la „sufocare lentă”

ACTUALIZARE 09.00 Înainte ca „oboseala” războiului început de Vladimir Putin în Ucraina să se instaleze, este necesară o regândire pentru a se evita un conflict care să dureze ani de zile. Britanicii spun că dacă Ucraina va câștiga, Rusia nu va accepta niciodată acest lucru, iar dacă Rusia va câștiga, va merge mai departe. În plus, elitele militare din Londra se tem că Occidentul, cu atenția sa de tip TikTok și înclinația către emoția instantanee, nu are hotărârea sacrificiului întins pe ani de zile necesar pentru a învinge Rusia sau chiar pentru a opri asaltul militar al armatei ruse în estul Ucrainei. Potrivit unei analize The Guardian, Vestul riscă să condamne Ucraina la „sufocare lentă”.

Anxietatea asociată cu războiul pornit de armata rusă în Ucraina este împărtășită și de președintele ucrainean. Într-un discurs adresat în această săptămână profesioniștilor din marketing de la Cannes, Volodimir Zelenski i-a rugat să-și folosească ingeniozitatea creativă pentru a menține lumea concentrată asupra războiului din țara sa și asupra rezistenței ucrainenilor.

Un membru al serviciului de apărare teritorială din Ucraina privește către distrugerile lăsate în urmă de ruși după bombardamentele din Chernihiv. Foto: Profimedia Images

„Sfârșitul acestui război și circumstanțele lui depind de cât de mult se implică lumea. Și, de aceea, am nevoie de aliați. Avem nevoie de oameni ca voi. Cred că puterea creativității umane este mai mare decât puterea unui stat nuclear care este blocat în trecut. Nu lăsați lumea să treacă la altceva”, a transmis Volodimir Zelenski, conform agenției Ukrinform.

Așadar, succesiunea summiturilor din aceste zile, de la Consiliul European și întâlnirea G7 din această săptămâna și până la reuniunea NATO de săptămâna viitoare, vin într-un moment crucial, nu doar pe câmpul de luptă, al războiului ce a depășit deja patru luni.

Citește continuarea AICI

Ce a discutat Emmanuel Macron cu Vladimir Putin cu patru zile înainte de invazia din Ucraina. 9 minute de conversație devin publice

ACTUALIZARE 08.41 Emmanuel Macron pare ferm, ofensiv, categoric, chiar dur. Vladimir Putin nu cedează, devine agasat. „Ascultă-mă”, îi spune el, dar din spatele câtorva expresii ruseşti de politeţe, răzbat ironia şi chiar cinismul. Este duminică dimineață, 20 februarie, cu patru zile înainte de declanșarea invaziei ruse din Ucraina, iar președintele francez, care tocmai fusese la Moscova, are o nouă convorbire cu liderul de la Kremlin, pe care încearcă să-l convingă să accepte o întâlnire directă cu Joe Biden.

„Ca să nu-ţi ascund nimic, am vrut să mă duc să joc hochei pe gheaţă (..) Acum vorbesc cu tine de la sală”, îi răspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care îi propusese să se întâlnească cu Joe Biden. Pare un final suprarealist la conversaţia telefonică ce a avut loc cu patru zile înaintea începerii ofensivei ruse în Ucraina.

La 7 februarie 2022, Vladimir Putin a discutat cu Emmanuel Macron la Kremlin la o masă care i-a asigurat o distanță de peste 6 metri Foto: Profimedia Images

Cele nouă minute de conversaţie, pe cât de inedite, pe atât de fascinante, se află în centrul documentarului „Un preşedinte, Europa şi războiul”, realizat de Guy Lagache, care prezintă culisele diplomatice de la Elysée din ultimele şase luni şi care va fi difuzat pe postul de televiziune France 2, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Citește continuarea AICI

Aderarea Moldovei și Ucrainei la UE încurcă diplomația rusă. Maria Zaharova transmite mesaje diferite față de șeful ei, Serghei Lavrov

ACTUALIZARE 08.36 Diplomaţia rusă a transmis vineri mesaje diferite despre decizia statelor UE de a acorda Ucrainei şi Republicii Moldova statutul de ţări candidate pentru aderarea la blocul comunitar. Dacă purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a avertizat că vor fi „consecinţe negative”, șeful ei, ministrul de externe Serghei Lavrov, a spus că o aderare a celor două ţări la UE nu prezintă vreun risc pentru Rusia, notează agențiile internaționale de presă.

În opinia Mariei Zaharova, decizia luată de liderii UE în privința Ucrainei și Moldovei are drept scop „izolarea” și mai pronunțată a Rusiei și confirmă „o acaparare geopolitică a spaţiului CSI” de către Occident, care „continuă activ”, arată într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a MAE rus. Comunitatea Statelor Independente (CSI) reuneşte majoritatea fostelor republici sovietice.

„Ei nu se gândesc la consecinţele negative ale unui asemenea pas”, spune Zaharova. Ea susține că UE are ca obiectiv „să stabilească cu regiunile din vecinătatea sa relaţii după principiul stăpân-sclav”. Mai mult, Bruxellesul apelează la „metode de şantaj politic şi economic” şi exercită presiuni asupra statelor candidate să adopte „sancţiuni ilegitime” împotriva Moscovei, acuză purtătoarea de cuvânt a MAE rus. „Această abordare agresivă a UE are potenţialul de a crea noi diviziuni şi noi crize mult mai profunde în Europa”, conchide Maria Zaharova, citată de Agerpres.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus (dreapta) și șeful ei, ministrul de externe Serghei Lavrov (stânga) Foto: Profimedia Images

Pe de altă parte, ministrul de externe rus Serghei Lavrov consideră că o aderare a Ucrainei şi Republicii Moldova la UE nu prezintă „niciun risc” pentru Rusia, întrucât UE nu este o alianţă militară şi a amintit că nici preşedintele Putin nu se împotriveşte acestei aderări.

Citește continuarea AICI

Agenţia de securitate a Ucrainei spune că a descoperit o rețea rusă de spionaj în care e implicat un parlamentar de la Kiev

ACTUALIZARE 08.24 Principala agenţie de securitate internă a Ucrainei a anunţat vineri că a descoperit o reţea rusă de spionaj în care este implicat parlamentarul ucrainean Andrii Derkaci, acuzat anterior de Statele Unite că este agent rus, transmite Reuters.

Serviciul de Securitate de Stat (SBU) a declarat că Derkaci, despre care nu a fost dezvăluit locul în care se află în prezent, a înfiinţat o reţea de firme private de securitate pentru a le folosi cu scopul de a facilita şi a sprijini intrarea unităţilor ruseşti în oraşele ucrainene în timpul invaziei ruse începute pe 24 februarie.

Derkaci nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii. El a negat anterior că ar fi comis infracţiuni şi a spus că devenit o ţintă pentru că a demascat corupţia.

Într-o declaraţie, SBU a citat mărturia consilierului parlamentar al lui Derkaci, Ihor Kolihaiev, despre care informează că a fost arestat la începutul războiului şi acuzat că a acţionat ca intermediar între Derkaci şi agenţia de informaţii militare a Rusiei.

SUA acuză Marea Britanie că profită de tensiunile cu Rusia pentru a prinde specii de pești protejate (The Guardian)

ACTUALIZARE 08.10 O dispută diplomatică a apărut între Marea Britanie și SUA în legătură cu eforturile americanilor, sabotate de Rusia, de a proteja speciile de pești din adâncul Oceanului Antarctic, scrie The Guardian.

În timpul crizei din Ucraina de anul trecut, Rusia a refuzat limitele impuse de o comisie de reglementare a pescuitului la nivel mondial în privința prinderii de pești-dinte patagonieni, cunoscuți și sub numele de biban de mare cilian.

Marea Britanie a răspuns la decizia Rusiei prin emiterea de licențe de pescuit pentru patru nave britanice care acum au voie să prindă acest tip de pește în largul coastei Georgiei de Sud, o insulă izolată și nelocuită administrată de Marea Britanie și aflată la 1.600 de kilometri de Insulele Falkland.

În timpul crizei din Ucraina de anul trecut, Rusia a refuzat limitele impuse de o comisie de reglementare a pescuitului la nivel mondial în privința prinderii bibanului de mare cilian. Foto: Profimedia Images

Oficialii americani spun că acțiunile britanicilor încalcă regulile Comisiei pentru Conservarea Resurselor Marine Vii din Antarctica (CCAMLR), ceea ce face ca operațiunile celor patru pescadoare britanice să fie ilegale.

Citește continuarea AICI

O capră este noua eroină a Ucrainei: a declanșat o capcană explozivă și a rănit cel puțin 40 de ruși

ACTUALIZARE 07.50 O capră a devenit o adevărată eroină în Ucraina, după ce a declanșat un șir de grenade ce fuseseră amplasate de ruși în jurul unui spital din Zaporojia, iar în deflagrație cel puțin 40 de soldați ai Moscovei au fost răniți, relatează The Guardian.

Forțele rusești instalaseră un fir-capcană și fixaseră pe el grenade în jurul unui spital local din satul Kinski Rozdori. Au vrut ca această capcană să funcționeze ca un fel de „apărare circulară”, a explicat șeful serviciilor de informații din Ucraina.

Capra, care scăpase de la o fermă, s-ar fi îndreptat direct spre capcană. Ca urmare a mișcărilor „haotice” ale caprei, animalul a activat mai multe grenade. A urmat o reacție în lanț, iar mai mulți soldați ruși, care pregătiseră ambuscada, au suferit răni, de diverse grade de gravitate.

O capră a devenit noua legendă a războiului din Ucraina, după ce s-a aflat că ar fi rănit cel puțin 40 de soldați ruși declanșând o capcană explozivă Foto: Profimedia Images

Nu se știe în prezent care este starea animalului, dacă a supraviețuit sau nu, dar se crede că cel puțin 40 de soldați ruși ar fi fost răniți, potrivit serviciului de informații al armatei ucrainene.

După ce această întâmplare a fost făcută publică de serviciile ucrainene, capra a fost botezată „Capra Kievului”, după porecla primită de un pilot devenit legendar, „Fantoma Kievului”, despre care se spune că ar fi doborât până la 40 de avioane inamice în timpul invaziei rusești asupra capitalei ucrainene.

Orașul Severodonețk a căzut, dar cursul răzoiului nu se va schimba (analiză AFP)

Trupele ucrainene se retrag din Severodoneţk şi astfel îşi recunosc de fapt epuizarea în faţa ofensivei trupelor ruse, dar s-ar putea ca acestea din urmă să nu poată exploata momentul dificil al adversarului ca să schimbe cursul războiul, scrie vineri France-Presse, într-o analiză preluată de Agerpres în care sunt citați mai mulţi analişti occidentali.

Aceştia avertizau de mult timp că ploaia de proiectile ruseşti va sfârşi prin a uza moralul, unităţile şi echipamentele armatei ucrainene. Căderea unui oraş, după săptămâni de lupte sângeroase, este, aşadar, ceva logic.

''Unităţile ucrainene sunt epuizate. Ele au înregistrat pierderi teribile, cu batalioane întregi complet neutralizate'', au existat unităţi compuse din 300-400 de soldaţi din care acum mai sunt apţi de luptă doar vreo 20, a declarat un ofiţer superior francez care a vorbit sub condiţia anonimatului.

''Cei care vin ca întăriri ştiu că merg în infern. Asistăm probabil la o fază de basculare a uzurii morale'', adaugă ofiţerul francez, referindu-se la euforia primelor săptămâni ale războiului când ucrainenii au blocat înaintarea rusă în nord şi au forţat Rusia să-şi concentreze ofensiva în estul Ucrainei.

Pierderea Severodoneţkului, evoluţie fundamentală din punct de vedere tactic pentru controlul regiunii Donbas, relevă deopotrivă un eşec al Kievului şi un raport de forţe militare complicat.

O victorie (doar) pentru propaganda rusă

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ''aproape că nu mai are oameni pentru a susţine războiul'', spunea mai devreme săptămâna aceasta politologul rus pro-Kremlin Serghei Markov. ''NATO poate trimite enorm de multe arme. Dar NATO se teme să trimită soldaţi'', a adăugat acesta, anticipând atunci o ''cădere'' rapidă a armatei ucrainene la Severodoneţk.

Cucerirea acestui oraş este ''o victorie pentru propaganda rusă'', spune un analist al societăţii britanice de securitate Janes, care temperează însă importanţa strategică a înaintării ruseşti. ''Severodoneţk nu este un pivot (...) Forţele ruse au înregistrat câştiguri şi în alte locuri în ultimele patru zile'', notează sursa menţionată.

Ucrainenii, care nu au renunţat şi la Lisiceansk, oraşul geamăn al Severodoneţkului, nu au motive să anticipeze un progres semnificativ al trupelor ruse, crede Ivan Klyszcz, cercetător la universitatea estonă Tartu. ''Viziunea globală - a unui război de poziţii statice - nu s-a schimbat aproape deloc'', susţine acesta, considerând retragerea ucraineană din Severodoneţk mai degrabă o acţiune tactică.

''Ruşii pot avansa atât timp cât sunt acoperiţi de focul artileriei lor. Altfel, pentru ei este foarte periculos'' să încerce să înainteze, consideră la rândul său Alexander Grinberg, analist la Jerusalem Institute for Security and Strategy (JISS), amintind că armata rusă încearcă să evite contactul direct cu inamicul.

Spargerea frontului şi pătrunderea rapidă ar impune o mobilizare în efective şi echipamente pentru care armata rusă s-ar putea să nu fie capabilă. ''Nu se întrevede nicio soluţie pentru penuria de resurse umane în tabăra rusă. Atât timp cât Moscova nu anunţă o mobilizare generală, înaintarea sa va continua să fie lentă şi războiul prelungit'', explică Alexander Grinberg.

Răpiri în masă la Melitopol

Primarul din Melitopol, oraș din sud-estul Ucrainei ocupat de ruși, spune că mai mult de 500 de persoane au fost ridicate și duse către destinații necunoscute de forțele ruse în ultimele patru luni. El precizează că astfel de practici au fost reluate săptămâna trecută.

Ivan Fedorov susține, de asemenea, că forțele ruse au luat cerealele din silozurile orașului.

„În ceea ce privește ultima recoltă, rușii anunță următoarele criterii de recoltare: ei iau fie 50%, fie 70% din recolte. De asemenea, anunță prețul la care sunt dispuși să cumpere - mai puțin de 80 de dolari pe tonă, mult mai puțin decât prețul real. Între timp, doar o singură persoană a fost autorizată de ocupanți să conducă astfel de negocieri și să cumpere grânele”, a declarat el.

Editor : Marco Badea