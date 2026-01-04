„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan

La o primă vedere, Linkou, din apropiere de Taipei, arată ca orice altă plajă unde oamenii vin să se relaxeze și să scape de viața agitată de la oraș. Însă, aceasta ar putea fi una dintre cele mai periculoase zone din Taiwan și, poate, chiar din întreaga lume. Este una din cele 20 de „plaje roșii”, zone vulnerabile de pe coasta Taiwanului unde trupele chineze ar putea debarca dacă Beijingul va decide să invadeze insula.

Linkou reprezintă o parte din zona de coastă a municipalității New Taipei City, care înconjoară capitala Taipei. Dintre toate plajele roșii, Linkou are cea mai mare valoare strategică.

Linkou se află în apropiere de cel mai mare aeroport din Taiwan, care deservește capitala. Se află lângă Portul Taipei și gura de vărsare a râului Tamsui, care trece prin centrul Taipeiului și se varsă în Strâmtoarea Taiwan.

„Cucerirea acestei zone ar tăia legăturile externe ale Taiwanului cu Taipei, izolând capitala, perturbând aprovizionarea cu alimente și subminând moralul – practic, ar fi o campanie de tip blitzkrieg”, a explicat Dr. Tzu-yun Su, director al Institutului pentru Apărare Națională și Cercetare din Taiwan (INDSR), pentru The Telegraph.

Pericolul reprezentat de China a fost demonstrat recent, atunci când Beijingul a lansat cele mai extinse exerciții militare de până acum în jurul Taiwanului. Armata chineză a lansat rachete înspre insulă și a simulat o blocadă a porturilor sale majore.

China a spus că exercițiile militare reprezintă un „avertisment sever” împotriva „forțelor separatiste pentru independența Taiwanului și a ingerinței externe”.

China va avea în curând un portavion cu propulsie nucleară. Foto: Profimedia Images

Capacitatea de construcție navală a Chinei este acum de cel puțin 200 de ori mai mare decât cea a Statelor Unite

Dacă forțele Beijingului ar putea debarca trupe în Linkou – o provocare serioasă chiar și pentru cea mai mare armată din lume – ar putea avea acces la principalele centre de control ale Taiwanului în mai puțin de o oră.

O invazie ar necesita sute de mii de trupe bine instruite și o marină militară vastă cu nave de ultimă generație, dar și folosirea vaselor civile ale așa-zisei miliții maritime. Planificarea unei astfel de intervenții ar dura luni sau ani de zile.

Capacitatea de construcție navală a Chinei este acum de cel puțin 200 de ori mai mare decât cea a Statelor Unite, în ciuda faptului că au un buget mult mai mic. China are aproximativ 405 nave militare, în timp ce SUA au 295. Până în 2030, China urmează să mai construiască cel puțin 30 de nave militare noi.

Una dintre cele mai importante obiective ale liderului chinez Xi Jinping este „reunificarea” Chinei cu Taiwanul. Aproape în fiecare săptămână, el sau unul dintre oficialii săi menționează dorința Beijingului de a aduce insula sub controlul Chinei.

China se poate baza și pe o întreagă „armadă civilă”. Începând din 2015, toți constructorii navali civili sunt obligați să se asigure că orice navă nou-construită poate fi folosită de armată în caz de urgență.

Cu toate că Beijingul pare că se pregătește să lanseze un asalt amfibiu de mare amploare, este puțin probabil ca un atac împotriva Taiwanului să înceapă cu o operațiune de debarcare.

Cele două posibile căi de invazie a Taiwanului pentru China

Expertul militar Alexander Huang, care a studiat în ultimii 10 ani toate căile prin care China ar putea ataca Taiwanul, a spus că vede două posibile căi de invazie pentru Beijing.

Prima ar începe cu un atac cibernetic, precum și acțiuni lansate împotriva infrastructurii critice pentru distrugerea sistemelor de comunicații și comandă. Această strategie presupune „divizarea sau slăbirea Taiwanului pentru o victorie rapidă”, potrivit lui Huang.

Barjele de invazie ale Chinei sunt ideale pentru debarcarea pe plajele roșii din Taiwan. Captură foto: X/Clash Report

A doua cale ar fi o „carantină maritimă” ce ar bloca treptat aprovizionarea cu energie și rețele de comunicații ale Taiwanului, pentru a izola insula de restul lumii. Spre deosebire de o blocadă, care trebuie impusă cu ajutorul forțelor militare, o carantină presupune folosirea navelor civile și ale pazei de coastă.

O carantină sau blocadă a insulei ar fi dezastruoasă întrucât Taiwanul depinde de importurile de energie și alimente. Rezervele actuale ale Taipeiului ar ajuta insula să reziste timp de doar 40 de zile.

O operațiune militară majoră împotriva Taiwanului ar dura, cel mai probabil, de patru ori mai mult, potrivit lui Huang. China ar „stoarce Taiwanul până când va ceda”.

Barjele de invazie ale marinei chineze

Președintele american Donald Trump a spus că recentele exerciții militare nu sunt îngrijorătoare pentru că Beijingul „a făcut exerciții navale în zonă de 20 de ani”. Totuși, oficialii din Taiwan cred că armata Chinei folosește aceste tactici pentru a se obișnui cu spațiul de luptă ce va fi folosit în viitoare operațiuni militare și simulează blocade pentru a testa reacția Taiwanului și nivelul lor de pregătire.

Dacă China ar reuși să cucerească unul dintre porturile din Taiwan, le-ar fi mult mai ușor să invadeze, dar acesta ar fi un scenariu greu de realizat.

„În eventualitatea unei invazii, infrastructura portuară și multe din debarcadere și pontoane vor fi distruse de Taiwan pentru a încetini forțele invadatoare”, a explicat Ridzwan Rahmat, analist principal al platformei de informații militare Janes.

China s-a pregătit pentru această eventualitate și a construit barje de invazie – ideale pentru debarcarea pe una dintre plajele roșii de pe insulă. Aceste vase comerciale sunt echipate cu „picioare” care se ancorează de fundul mării și poduri extensibile ce se conectează cu țărmul sau alte barje și nave.

Aceste barje înlănțuite ar putea fi folosite pentru a crea un port de mare adâncime care s-ar extinde până la câțiva kilometri de țărm, ceea ce le-ar permite chinezilor să debarce trupe și echipament militar.

„Barjele joacă un rol important în asigurarea conectivității între marile nave de transport, navele logistice și insula Taiwan”, a spus Rahmat.

O invazie a Chinei ar necesita sute de mii de trupe bine instruite și nave militare de ultimă generație. Foto: Profimedia Images

Nave de asalt amfibiu și primul portavion nuclear al Chinei

Unii experți nu cred că Beijingul va putea debarca destule trupe pe insulă, chiar și cu aceste barje. Ei susțin că transformarea zonelor de coastă din cauza schimbării nivelului mării și a construcțiilor comerciale, printre alți factori, au făcut ca toate plajele din Taiwan să fie imposibil de folosit într-o operațiune de debarcare.

China construiește primul său portavion nuclear. Portavioanele cu motoare diesel trebuie realimentate cu combustibil după trei săptămâni, însă cele cu reactoare nucleare pot rămâne active „aproape pe termen nelimitat”, a explicat Rahmat.

În afară de portavionul nuclear „004”, aflat în construcție, China a lansat și primele nave de asalt amfibiu din lume, echipate cu o catapultă electromagnetică ce poate lansa drone, inclusiv noile drone invizibile GJ-11 și drone de recunoaștere WZ-7.

„De partea chineză, acesta este lucrul pe care cred că cei mai mulți oameni nu îl înțeleg despre amploarea unei campanii de debarcare a Chinei”, a spus analistul militar Tom Shugart. „Nu va fi vorba de zeci de nave în Strâmtoarea Taiwan, ci de mii de nave.”

