Zonă tampon securizată de trupe non-NATO, inclusiv din Bangladesh, opțiune în cazul unui acord de pace în Ucraina

Dacă se va ajunge vreodată la un acord de pace între Rusia și Ucraina, Statele Unite ar putea prelua rolul principal în monitorizarea unei zone tampon extinse în interiorul Ucrainei, concepute ca o modalitate de a proteja Ucraina de Rusia, potrivit unor persoane familiarizate cu un plan pe care oficialii militari din țările aliate Ucrainei, inclusiv Statele Unite, l-au discutat, citate de NBC News.

Zona tampon ar fi o zonă demilitarizată extinsă – ale cărei granițe nu au fost încă stabilite – în interiorul teritoriului actual al Ucrainei, care ar separa teritoriul rus de cel ucrainean în interiorul țării. În parte datorită capacităților lor tehnologice, Statele Unite ar prelua conducerea în supravegherea zonei tampon, folosind drone și sateliți, împreună cu alte capacități de informații, dar ar coordona acțiunile cu alte țări care ar participa, de asemenea, la monitorizare.

Zona ar putea fi apoi securizată de trupe din una sau mai multe țări care nu sunt membre NATO, cum ar fi Arabia Saudită sau chiar Bangladesh, potrivit persoanelor familiarizate cu planul. Nu vor fi dislocate trupe americane în interiorul Ucrainei, au spus acestea. Politico a relatat anterior ideea generală a unei zone tampon.

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie de acord cu orice plan de garanții de securitate pentru Ucraina, iar implicarea NATO sau chiar sugestia acesteia este o problemă majoră pentru el, astfel încât planificatorii se străduiesc să evite utilizarea forțelor NATO sau a oricărui element care seamănă cu marca NATO, au spus unele dintre persoanele familiarizate cu planul.

În schimb, unele dintre garanții s-ar baza probabil pe trupele din țări care nu fac parte din NATO și pe o serie de acorduri bilaterale între Ucraina și aliații săi, care ar oferi Ucrainei garanții de securitate fără a implica articolul V al NATO – un atac asupra unuia înseamnă un atac asupra tuturor – ceea ce reprezintă o linie roșie pentru Moscova.

Orice plan este doar provizoriu până când Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor ajunge la un acord, pe lângă liderii țărilor care ar fi implicate în garanțiile de securitate, inclusiv președintele Donald Trump.

Planul, elaborat după summitul Trump-Putin din Alaska

Acest plan a fost elaborat după întâlnirea lui Trump cu Putin la Anchorage, Alaska, pe 15 august. Întâlnirea era inițial așteptată să ducă la noi discuții, eventual la negocieri directe între Putin și Zelenski, însă progresul spre un acord de pace a stagnat de atunci. Totuși, aliații Ucrainei au continuat să lucreze la posibilele garanții de securitate, care cel mai probabil vor fi esențiale pentru pace.

Joi, membrii grupului de aliați, cunoscut informal drept Coaliția Voinței, s-au reunit pentru a discuta posibilitatea de a formaliza unele aspecte ale planului. Întâlnirea a fost condusă de Franța și Regatul Unit, care sunt așteptate să coordoneze și efortul general de a asigura securitatea Ucrainei după încheierea războiului.

După reuniune, Zelenski a scris pe X: „Am discutat în detaliu disponibilitatea fiecărei țări de a contribui la asigurarea securității pe uscat, pe mare, în aer și în spațiul cibernetic. Ne-am coordonat pozițiile și am analizat elemente ale garanțiilor de securitate.”

Vineri însă, Putin a respins ideea implicării trupelor din alte state, declarând: „În ceea ce privește posibilele contingente militare în Ucraina — acesta este unul dintre principalele motive pentru atragerea Ucrainei în NATO. Iar dacă se ajunge la decizii care vor conduce la pace, la o pace de durată, atunci pur și simplu nu văd rostul prezenței lor pe teritoriul Ucrainei. Atât. Pentru că, dacă aceste acorduri vor fi încheiate, nimeni să nu se îndoiască de faptul că Rusia le va aplica integral. Și vom respecta acele garanții de securitate care, desigur, trebuie să fie stabilite atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina. Și repet încă o dată: desigur, Rusia va respecta acordul.”

Poziția lui Putin este doar una dintre numeroasele provocări în procesul de planificare. Există și decizii dificile de luat cu privire la ce fel de incursiuni ruse ar declanșa un răspuns din partea Ucrainei sau a forțelor de monitorizare și ce tip de răspuns ar fi permis, a spus una dintre surse. Aceasta a precizat că regulile de angajament trebuie încă stabilite și că, probabil, vor fi contestate în eventualele neînțelegeri după încheierea unui acord și instituirea zonei tampon.

Pe lângă zona tampon, ar fi de asemenea esențial să se garanteze că Rusia nu va putea strangula economia Ucrainei. În acest sens, Turcia ar urma să fie responsabilă pentru asigurarea fluxului neîngrădit de bunuri și servicii pe Marea Neagră, prin supravegherea și controlul strâmtorilor Bosfor și Dardanele. La scurt timp după invazia Rusiei în Ucraina, Turcia a jucat un rol în securizarea coridorului maritim stabilit pentru exportul de cereale din Ucraina.

La Pentagon, discuțiile sunt conduse de generalul Forțelor Aeriene Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, având în vedere și o dezbatere mai amplă privind descurajarea, instruirea și cooperarea în domeniul industriei de apărare. În acest ultim domeniu, Statele Unite poartă discuții cu Ucraina pentru un acord evaluat la circa 100 de miliarde de dolari, prin care Kievul ar putea achiziționa armament american, iar în schimb Statele Unite ar obține drepturile de proprietate intelectuală pentru sistemele de ultimă generație dezvoltate de ucraineni, potrivit unui oficial american.

În săptămâna de după întâlnirea lui Trump cu Putin, Caine i-a prezentat lui Trump patru opțiuni pentru garanțiile de securitate și i-a recomandat varianta cea mai ambițioasă, a precizat oficialul.

Editor : Marina Constantinoiu