Zone din capitala Ucrainei au rămas fără curent şi apă, în urma unui atac rusesc. O persoană a murit și 7 au fost rănite

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Kievului în noaptea de luni spre marţi, a anunţat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Atacul rus asupra capitalei a vizat clădiri rezidenţiale din întreg oraşul, se arată în comunicat, potrivit News.ro.

„Unele cartiere ale capitalei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă. Atacul inamic asupra Kievului continuă”, a scris primarul Vitali Kliciko pe Telegram.

Anterior, Timur Tkacenko, şeful administraţiei militare a oraşului, anunțase că mai multe drone ruseşti se apropie de oraş.

„Dronele inamice se apropie în prezent de oraş. Sistemele de apărare aeriană sunt operaţionale”, a spus Tkacenko. „În acelaşi timp, continuăm să primim rapoarte despre consecinţele atacului în mai multe locaţii.”

De asemenea, Rusia a desfăşurat un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, potrivit ministerului energiei al ţării.

