Zone din capitala Ucrainei au rămas fără curent şi apă, în urma unui atac rusesc. O persoană a murit și 7 au fost rănite

Data publicării:
atac rusesc la kiev
Foto: dsns.gov.ua

Mai multe zone din Kiev au rămas fără electricitate şi apă, după un atac al Rusiei asupra capitalei ucrainene. O clădire cu nouă etaje a fost lovită de resturi în districtul Dnipro din Kiev, provocând un incendiu la etajele 6 şi 7. O persoană a fost ucisă şi cel puţin 17 persoane au trebuit să fie salvate din clădire, printre care trei copii, au declarat serviciile de urgenţă.

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite în atacurile Rusiei asupra Kievului în noaptea de luni spre marţi, a anunţat Serviciul de Urgenţă al Ucrainei pe Telegram.

Atacul rus asupra capitalei a vizat clădiri rezidenţiale din întreg oraşul, se arată în comunicat, potrivit News.ro.

O clădire cu nouă etaje a fost lovită de resturi în districtul Dnipro din Kiev, provocând un incendiu la etajele 6 şi 7. O persoană a fost ucisă şi cel puţin 17 persoane au trebuit să fie salvate din clădire, printre care trei copii, au declarat serviciile de urgenţă.

„Unele cartiere ale capitalei se confruntă cu întreruperi de curent şi apă. Atacul inamic asupra Kievului continuă”, a scris primarul Vitali Kliciko pe Telegram.

Anterior, Timur Tkacenko, şeful administraţiei militare a oraşului, anunțase că mai multe drone ruseşti se apropie de oraş.

„Dronele inamice se apropie în prezent de oraş. Sistemele de apărare aeriană sunt operaţionale”, a spus Tkacenko. „În acelaşi timp, continuăm să primim rapoarte despre consecinţele atacului în mai multe locaţii.”

De asemenea, Rusia a desfăşurat un „atac combinat masiv” asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, potrivit ministerului energiei al ţării.

