femeie se incalzeste la calorifer
În orașele mari, majoritatea locuințelor sunt legate la sisteme de termoficare. Credit foto: Guliver/Getty Images

Se anunță o iarnă grea, din cauza costurile pentru încălzirea locuințelor care vor fi uriașe, indiferent dacă e vorba de gaz, termoficare centralizată sau lemne. Chiar și cei care au sisteme inteligente de încălzire, bazate pe pompe de căldură, vor plăti mai mult pentru că prețurile energiei electrice aproape că s-au dublat.

În orașele mari, majoritatea locuințelor sunt legate la sisteme de termoficare.

„În București, spre exemplu, pentru un apartament de două camere, unde este inclusiv subvenționat de către primăria generală, costul lunar ajunge la aproximativ 110 lei, însă nu este adăugat aici și acel consum comun cu țevile care trec prin fiecare locuință în parte”, transmite jurnalistul Digi24, Sebastian Boldea.

Cristian locuiește într-un apartament cu 4 camere și se gândește cu spaimă la facturile din luna decembrie.

„Să vină undeva la 350-400 căldura, numai căldura, înafară de gaze. Să sperăm că și căldura, adică iarna, mă refer, să fie mai blândă”, spune Cristian.

Cei care au centrale pe gaz răsuflă ușurați și iarna aceasta. Tarifele la gaz sunt încă plafonate până la finalul lunii martie. La un apartament de 3 camere, costurile cu o centrală vor fi cuprinse între 350 și 450 de lei.

„Așteptăm să vedem cât ne vine pe luna noiembrie, având în vedere că a fost și frig, a trebuit să dăm drumul la centrală”, spune Camelia.

„Dacă ar fi fost să se liberalizeze acum, în această iarnă, ne-am fi putut aștepta la o creștere cu cel puțin 10% a prețurilor, dacă nu chiar cu 20%, deci putem să ne așteptăm pentru iarna viitoare la o creștere cu 10-20% cel puțin, aș spune”, a declarat, pentru Digi24, Ciprian Cherciu, jurnalist specializat în energie.

Încălzirea cu energie electrică e rentabilă doar dacă sunt instalate și panouri fotovoltaice. În caz contrar, la un apartament de două camere, costurile lunare ar putea ajunge chiar și la 1.750 de lei, mai ales că tarifele au fost majorate cu aproape 73%.

Gabriel și-a instalat un astfel de sistem, pentru care a plătit aproximativ 35.000 de euro.

„În 2025, cel puțin până acum, am produs 11,41 și am consumat 10,56, dar consumul va depăși producția. Casa a fost gândită să aibă un sistem de încălzire cu pompă de căldură aer-apă și legat la acest sistem să fie, bineînțeles, încălzirea prin pardoseală, dar, în același timp, să putem și răci prin sistemul de ventilație cu recuperare de căldură vara”, explică Gabriel Nica, proprietarul locuinței.

Lemnele au ajuns să fie în România una dintre cele mai scumpe surse de încălzire. Vorbim de 3,5 milioane de gospodării.

„Mult mai scumpe decât în anul trecut, dar am făcut economii ca să putem să cumpărăm să ne-ajungă”, spune o femeie din Gorj.

„Lemnele de iarnă s-au scumpit anul acesta chiar și cu 30%. Oamenii le-au cumpărat încă din timpul verii, însă spun că dacă sezonul rece va fi unul prelungit, atunci vor fi nevoiți să cumpere lemne în plus”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Sunt foarte scumpe! Am dat 3.000 de lei pe o mașinuță din aia, o camionetă”, se plânge o femeie.

Experții susțin că aceste costuri sunt strict legate și de cât de bine este izolată locuința. Față de una fără niciun fel de termoizolație, facturile pot fi la jumătate.

