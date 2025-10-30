Live TV

Fanii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii în fața Tribunalului Bucureşti. Două persoane au ajuns la Poliție

Jandarmi români, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/George Călin
Reacția jandarmilor, după acuzații că au lovit o gravidă 

Mai mulţi susţinători ai lui Călin Georgescu au făcut scandal, joi, în fața sediului Tribunalului Bucureşti, unde fostul prezidenţiabil încearcă să scape de măsura controlului judiciar. S-au îmbrâncit cu jandarmii, iar două persoane au fost duse la Poliție. 

A fost agitaţie la Tribunalul Bucureşti, unde mai mulţi simpatizanţi ai lui Călin Georgescu s-au prezentat, pentru a-l susţine pe fostul prezidenţiabil în demersurile privind ridicarea măsurii preventive care îl vizează .

Jandarmii au luat pe sus un bărbat care făcea scandal şi care a refuzat să se legitimeze, moment în care alte persoane au sărit în apărarea acestuia.

„Pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană”, transmit oficialii Jandarmeriei, potrivit News.ro.

Cele două persoane vor fi amendate contravenţional.

Reacția jandarmilor, după acuzații că au lovit o gravidă 

După incident, în spațiul online au apărut mai multe imagini însoțite de mesaje de tipul „Jandarmeria a început să bată femeile”. Instituţia respinge însă acuzațiile. 

574588950_2242363572910666_2664292089183776160_n
Sursă foto: Jandarmeria Română

„Încă de la început, facem precizarea că în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc”, precizează sursa citată.

„Vă recomandăm să vă informați întotdeauna din surse oficiale și să nu distribuiți informații neverificate, care pot contribui la propagarea dezinformării”, mai transmite instituția.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Digi Sport
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
Descarcă aplicația Digi Sport
