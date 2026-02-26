Live TV

Fată de 15 ani, tăiată cu un briceag de o adolescentă, la îndemnul fostului iubit. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu

Data publicării:
autospeciala politia romana
FOTO: Shutterstock

O fată de 15 ani a ajuns la spital după ce a fost tăiată cu briceagul de către o altă minoră de aceeaşi vârstă, într-un parc din municipiul Ploieşti, motivul agresiunii fiind un băiat de 16 ani, complice la această faptă. Agresorii au fost plasați în arest la domiciliu.

Instanţa a dispus, joi, plasarea în arest la domiciliu a celor doi minori reţinuţi în cazul fetei de 15 ani care a fost tăiată cu un briceag într-un parc din municipiul Ploieşti.

Conform datelor de pe portalul instanţelor de judecată, magistraţii de la Judecătoria Ploieşti au respins propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti cu privire la adolescenta de 15 ani şi băiatul de 16 ani, dispunând faţă de aceştia măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Decizia nu este definitivă.

Potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Ploieşti au fost sesizaţi, prin 112, de către o minoră de 15 ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată cu un briceag.

Fata a fost dusă la spital pentru acordarea de îngrijirilor de specialitate.

"În cadrul verificărilor efectuate cu operativitate de poliţişti, s-a stabilit faptul că incidentul s-a produs în municipiul Ploieşti, în parcul Nichita Stănescu, pe fondul unei acţiuni premeditate, de către o minoră de 15 ani, în contextul unor neînţelegeri de natură personală. Din cercetări a reieşit că, în timpul altercaţiei, minora de 15 ani ar fi agresat-o fizic pe cealaltă şi ulterior ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător (n.r. briceag), provocând leziuni", a precizat IJP Prahova.

De asemenea, în cauză este cercetat şi un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicităţii la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat persoanei suspecte un briceag şi care ar fi asistat la actele de violenţă asupra persoanei vătămate.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că băiatul a avut câte o relaţie cu fiecare dintre cele două fete, iar în prezent reluase relaţia întreruptă anterior cu prima sa iubită, agresoarea din acest caz.

"Poliţiştii au procedat la identificarea şi depistarea persoanelor implicate, la ridicarea mijloacelor materiale de probă, precum şi la dispunerea unei expertize medico-legale în cazul victimei şi a unei expertize medico-legale psihiatrice, în cazul agresoarei, stabilindu-se că minora cercetată avea discernământ la momentul comiterii faptei", a informat IJP.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

