Live TV

Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură cere Ministerului Cultuirii să retragă normele pentru cuantificarea muncii: O sfidare

Data publicării:
tnb
Foto: Florin Ghioca/TNB
Din articol
„Pregătirea profesională a unui artist nu poate fi normată”

Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură (FSIC) respinge setul de instrucţiuni-norme create de Ministerul Culturii şi solicită retragerea lor. Organismul face apel la comunicare, consultare cu toţi factorii impicaţi pentru dezbateri pe acest subiect. Artiştii interesaţi să atragă atenţia asupra deficienţelor din acest regulament sunt invitaţi la protest în faţa Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, marţi, de la ora 14.30.

„Într-o formulă lipsită de principii democratice, Ministerul Culturii a elaborat fără o consultare a partenerilor sociali îndreptăţiţi conform legislaţiei, o procedură de cuantificat activitatea/munca angajaţilor din departamentul artistic în instituţiile de spectacole/concerte. Un set de instrucţiuni care au scopul de a institui reguli în privinţa evidenţei timpului de muncă al artiştilor, sub formă de pontaj. După declaraţiile ministerului Culturii, probabil metaforic, că „doar împreună vom găsi soluţiile”, în fapt fiind o sfidare continuă, lumea artistică subordonată politicului este bulversată de o creaţie legislativă sub forma de procedură lipsită de logică, claritate, coerenţă”, se arată într-un comunicat al Federaţiei.

Organizaţiile sindicale au semnalat de mult timp că sistemul de evidenţă a timpului de muncă în sectorul cultural, cu precadere la artişti este o problemă reală, neacoperită de legislaţia specifică.

„Această problemă trebuie abordată de minister şi Comisia Dialog Social în vederea adaptării la nivelul legislaţiei primare (conform specificului activităţilor), în sensul eliminării normării în ore a muncii şi adoptarea unui alt sistem, coerent. Principalele disfuncţii ale acestui set de reguli le reprezintă birocratizarea activităţii artistice, a perioadelor de studiu/ pregătire zilnice, care ar trebui avizate, viziunea contabilicească a planificării timpului de muncă şi afectarea autonomiei artistice a instituţiilor, fiind în sine adăugiri neclare la legislaţia existentă si care nu rezolvă problemele întâlnite în sistem. Verificarea îndeplinirii perioadelor de studiu/pregătire individuală a artistului trebuie raportată la capacitatea acestuia de a presta activitatea în cadrul repetiţiilor şi spectacolelor/ concertelor, nu la numărul de ore alocate”, spun sindicaliştii.

„Pregătirea profesională a unui artist nu poate fi normată”

Sindicaliştii subliniază că „perioada de timp aferentă activităţilor de pregătire personală este diferită, în funcţie de individ/ artist, diferă de la o operă de artă la alta, relevant fiind termenul (data repetiţiei/ spectacolului, concertului) la care artistul trebuie să-şi încheie procesul de creaţie şi să finalizeze actul artistic menit să ajungă la public. În această privinţă, o întărire a răspunderii pentru nivelul de pregătire personală a artistului în cadrul activităţii, este ceva util, dar şi în acest sens există deja evaluări anuale ale performanţelor individuale sau proceduri de constatare a deficienţelor, care pot face subiectul îmbunătăţirilor. Pregătirea profesională, personală, susţinută de artist pentru a da randament şi pentru a atinge performante în cadrul repetiţiilor/ spectacolelor, sunt responsabilităţi care se dobândesc prin ani de studiu, care nu pot fi normate”.

Noile reguli afectează activităţile artistice, mai spun reprezentanţii FSIC. „Aceste reguli noi afectează inclusiv autonomia instituţiilor în ceea ce priveşte programarea activităţilor artistice în funcţie de viziuni şi proiecte de management aprobate (conf. art. 4 alin. (3) din O.G. 21/2007, art. 111 alin. (3) din Codul Muncii), deoarece structura stagiunilor ar trebui concepută astfel încât să reflecte nişte cifre, nişte cuantumuri orare dintr-un tabel, nu în funcţie de strategii artistice”.

FSIC spune că nu critică pontarea activităţii în sine, dar acestea trebuie ajustate „în mod fezabil”.

„Reiterăm că nu criticăm pontarea activităţii în sine, în sectorul cultural existând deja implementate sisteme de evidenţă încă de la apariţia obligaţiei în 2017, adaptate la specificul activităţii, iar FSIC consideră necesară existenţa acestora, dar ajustate unitar în mod fezabil. Normele ministerului, din păcate, nu vin să ajute sectorul în adaptarea mai facilă a cadrului normativ general, ci complică prin apropierea actului artistic de munca administrativă. Doar dacă nu cumva scopul este să fie redus numarul de artişti, caz în care într-adevăr propunerea capătă altă înţelegere”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mihai Calin
Mihai Călin: „Nu faci un rol doar la repetiții. Dacă vezi pe cineva care vorbește singur, ori are probleme psihice, ori este actor”
Teatrul National Bucuresti-Mediafax Foto-Silviu Matei-1
Actorii protestează în fața TNB față de impunerea de către Ministerul Culturii a unor rapoarte zilnice de activitate
UNITER 2016
UNITER apără artiștii în conflictul cu „politrucii” de la Ministerul Culturii: „Resimţim şocaţi un parfum de nostalgie a anilor ’80”
photo-collage.png (59)
Celulă de criză la Ministerul Culturii după prăbuşirea turlei bisericii din Cehu Silvaniei. Ce spun autoritățile locale
Andras Demeter
Ministrul Culturii, Andras Demeter, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” 
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
BUCURESTI - PARLAMENT - MOTIUNE DE CENZURA - 14 IUL 2025
Grindeanu: Dacă nu ești dintr-o localitate binecuvântată de miliarde...
ROMANIA BUCHAREST COVID 19 CASES
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a notificat Guvernul privind...
ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan: Lucrurile în administraţia locală şi centrală...
Ultimele știri
România este inclusă în rândul statelor „cu democrații fragile” din punct de vedere al percepției asupra corupției
Avertisment din Estonia: Rusia plănuiește o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa
Problema demografică a României: decesele au fost de aproape două ori mai multe decât nașterile, în decembrie 2025
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine sunt tinerii care s-au căsătorit cu adevărat în timpul show-ului lui Bad Bunny de la Super Bowl. Îl...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Moment nostalgic la Super Bowl 2026. Justin Bieber și Ludacris s-au îmbrățișat pe scenă, la 16 ani de la...