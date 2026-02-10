Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură cere Ministerului Cultuirii să retragă normele pentru cuantificarea muncii: O sfidare

Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură (FSIC) respinge setul de instrucţiuni-norme create de Ministerul Culturii şi solicită retragerea lor. Organismul face apel la comunicare, consultare cu toţi factorii impicaţi pentru dezbateri pe acest subiect. Artiştii interesaţi să atragă atenţia asupra deficienţelor din acest regulament sunt invitaţi la protest în faţa Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, marţi, de la ora 14.30.

„Într-o formulă lipsită de principii democratice, Ministerul Culturii a elaborat fără o consultare a partenerilor sociali îndreptăţiţi conform legislaţiei, o procedură de cuantificat activitatea/munca angajaţilor din departamentul artistic în instituţiile de spectacole/concerte. Un set de instrucţiuni care au scopul de a institui reguli în privinţa evidenţei timpului de muncă al artiştilor, sub formă de pontaj. După declaraţiile ministerului Culturii, probabil metaforic, că „doar împreună vom găsi soluţiile”, în fapt fiind o sfidare continuă, lumea artistică subordonată politicului este bulversată de o creaţie legislativă sub forma de procedură lipsită de logică, claritate, coerenţă”, se arată într-un comunicat al Federaţiei.

Organizaţiile sindicale au semnalat de mult timp că sistemul de evidenţă a timpului de muncă în sectorul cultural, cu precadere la artişti este o problemă reală, neacoperită de legislaţia specifică.

„Această problemă trebuie abordată de minister şi Comisia Dialog Social în vederea adaptării la nivelul legislaţiei primare (conform specificului activităţilor), în sensul eliminării normării în ore a muncii şi adoptarea unui alt sistem, coerent. Principalele disfuncţii ale acestui set de reguli le reprezintă birocratizarea activităţii artistice, a perioadelor de studiu/ pregătire zilnice, care ar trebui avizate, viziunea contabilicească a planificării timpului de muncă şi afectarea autonomiei artistice a instituţiilor, fiind în sine adăugiri neclare la legislaţia existentă si care nu rezolvă problemele întâlnite în sistem. Verificarea îndeplinirii perioadelor de studiu/pregătire individuală a artistului trebuie raportată la capacitatea acestuia de a presta activitatea în cadrul repetiţiilor şi spectacolelor/ concertelor, nu la numărul de ore alocate”, spun sindicaliştii.

„Pregătirea profesională a unui artist nu poate fi normată”

Sindicaliştii subliniază că „perioada de timp aferentă activităţilor de pregătire personală este diferită, în funcţie de individ/ artist, diferă de la o operă de artă la alta, relevant fiind termenul (data repetiţiei/ spectacolului, concertului) la care artistul trebuie să-şi încheie procesul de creaţie şi să finalizeze actul artistic menit să ajungă la public. În această privinţă, o întărire a răspunderii pentru nivelul de pregătire personală a artistului în cadrul activităţii, este ceva util, dar şi în acest sens există deja evaluări anuale ale performanţelor individuale sau proceduri de constatare a deficienţelor, care pot face subiectul îmbunătăţirilor. Pregătirea profesională, personală, susţinută de artist pentru a da randament şi pentru a atinge performante în cadrul repetiţiilor/ spectacolelor, sunt responsabilităţi care se dobândesc prin ani de studiu, care nu pot fi normate”.

Noile reguli afectează activităţile artistice, mai spun reprezentanţii FSIC. „Aceste reguli noi afectează inclusiv autonomia instituţiilor în ceea ce priveşte programarea activităţilor artistice în funcţie de viziuni şi proiecte de management aprobate (conf. art. 4 alin. (3) din O.G. 21/2007, art. 111 alin. (3) din Codul Muncii), deoarece structura stagiunilor ar trebui concepută astfel încât să reflecte nişte cifre, nişte cuantumuri orare dintr-un tabel, nu în funcţie de strategii artistice”.

FSIC spune că nu critică pontarea activităţii în sine, dar acestea trebuie ajustate „în mod fezabil”.

„Reiterăm că nu criticăm pontarea activităţii în sine, în sectorul cultural existând deja implementate sisteme de evidenţă încă de la apariţia obligaţiei în 2017, adaptate la specificul activităţii, iar FSIC consideră necesară existenţa acestora, dar ajustate unitar în mod fezabil. Normele ministerului, din păcate, nu vin să ajute sectorul în adaptarea mai facilă a cadrului normativ general, ci complică prin apropierea actului artistic de munca administrativă. Doar dacă nu cumva scopul este să fie redus numarul de artişti, caz în care într-adevăr propunerea capătă altă înţelegere”.

Editor : B.E.