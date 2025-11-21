Femeia care a bătut o senatoare POT a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile

Femeia de 43 de ani care a agresat-o, joi seara, pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma deciziei magistraţilor.

Senatoarea POT Valentina Aldea a declarat că nu are legătură cu femeia care a atacat-o „în plină stradă” joi seară şi că nu i-a „lezat familia niciodată cu nimic”.

„Violenţa nu trebuie să devină un act de normalitate socială, indiferent împotriva cui este îndreptată. Ieri am trăit unul din cele mai grele momente din viaţa mea. Am fost atacată în plină stradă, am fost lovită, iar maşina mi-a fost vandalizată. Da, sunt parlamentar, dar înainte de asta sunt un om ca toţi oamenii”, a scris Valentina Aldea vineri pe pagina sa de Facebook.

Ea a susţinut că a fost lovită „fără motiv” şi că „o persoană cu un comportament profund dezechilibrat” o hărţuieşte.

„Vreau să menţionez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie şi nu i-am lezat familia niciodată cu nimic. Rog presa să nu mai scrie neadevăruri, pentru că societatea are o responsabilitate uriaşă în a preveni şi a combate fenomenul violenţei. Ce am păţit eu nu este subiect de băşcălie, am fost la poliţie şi am depus plângere, iar ulterior am fost la IML. Nu vă doresc niciodată să treceţi prin ce am trecut eu ieri”, a mai scris Valentina Aldea.

Poliţia Capitalei a anunţat, vineri, că o femeie de 43 de ani a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a agresat o altă femeie cu un obiect contondent şi i-a vandalizat autoturismul.

Potrivit unui comunicat al DGPMB, la data de 20 noiembrie, în jurul orei 19:30, Secţia 22 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 38 de ani, cu privire la faptul că o altă femeie ar fi agresat-o fizic şi i-ar fi provocat distrugeri la autoturismul personal. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, în Sectorul 6, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind totodată identificate şi depistate persoanele implicate în incident. Acestea au fost conduse la sediul subunităţii, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

De asemenea, persoanele implicate au formulat plângeri penale reciproce.

„Totodată, a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, iar faţă de femeia de 43 de ani a fost emis un ordin de protecţie provizoriu”, arată sursa citată.

Editor : Loredana Bancăș