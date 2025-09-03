Femeia din Prahova bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amant a murit la spital

Femeia din judeţul Prahova care a fost bătută şi lovită cu maşina de către un bărbat care i-ar fi fost amant a decedat la spital, au precizat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare.

Victima a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti cu politraumatisme, având, printre altele, fracturi costale multiple cu leziuni pulmonare şi fracturi la nivelul bazinului, a declarat, directorul medical al unităţii sanitare, Andrei Ilinca.

Conform datelor comunicate, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi, la data de 2 septembrie, în jurul orei 07:30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat pe o stradă din aceeaşi localitate o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei.

„Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, a arătat sursa citată.

Victima a primit îngrijiri medicale, fiind apoi dusă la spital.

Un bărbat de 53 de ani bănuit de comiterea faptei a fost depistat în autoturism, pe raza localităţii Tătaru.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală.

Editor : A.P.