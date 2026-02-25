Live TV

Femeie accidentată de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Trupul femeii a fost prins între vehicul şi zidul unei clădiri

Mașină a Poliției. Imagine cu caracter ilustrativ.
O femeie de 48 de ani din localitatea Şelimbăr, Sibiu, a fost rănită, miercuri seară, de maşina condusă de fiul ei de 11 ani. Copilul, rămas nesupravegheat pentru scurt timp, s-a urcat la volan şi a pornit motorul, moment în care maşina s-a mişcat în faţă, iar femeia a fost prinsă între vehicul şi zidul unui imobil. A suferit un traumatism de bazin şi a fost transportată la spital.

”Poliţiştii din cadrul Biroul Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs pe strada Octavian Goga, în apropiere de intersecţia cu strada Ion Raţiu din localitatea Şelimbăr. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un copil în vârstă de 11 ani, lăsat nesupravegheat o scurtă perioadă de timp, s-a urcat la volanul maşinii mamei, aflată lângă auto, a pornit motorul, moment în care autoturismul s-a pus în mişcare în faţă, lovind femeia, care a rămas prinsă între autoturism şi zidul unui imobil”, anunţă, miercuri seară, IPJ Sibiu.

Reprezentanţii ISU Sibiu au precizat că femeia, în vârstă de 48 de ani, a suferit un traumatism de bazin şi a fost transportată la UPU Sibiu pentru investigaţii suplimentare.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului şi pentru aplicarea măsurilor legale care se impun.

