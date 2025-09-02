Live TV

Femeie bătută şi lovită cu maşina de către un bărbat. Cei doi aveau o relaţie extraconjugală

Data publicării:
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

O femeie din judeţul Prahova a fost bătută şi lovită cu maşina, marţi dimineaţă, de către un bărbat alături de care este implicată într-o relaţie extraconjugală, agresorul fiind depistat de către poliţişti.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07:30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat pe o stradă din aceeaşi localitate o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. (...) Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Victima a primit îngrijiri medicale, fiind apoi dusă la spital.

Un bărbat de 53 de ani bănuit de comiterea faptei a fost depistat în autoturism, pe raza localităţii Tătaru.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că victima şi agresorul aveau o relaţie extraconjugală, iar la acest moment nu se cunoaşte motivul agresiunii.

Cercetările sunt în desfăşurare, fiind coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

