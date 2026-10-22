Femeie din Buzău, arestată la peste 5 ani după după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Dosarul, deschis la sesizarea unui asistent social

O femeie în vârstă de 43 de ani, din satul Scurteşti, comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetată pentru omor asupra unui membru de familie. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, aceasta este acuzată că şi-ar fi ucis băieţelul la doar şapte zile de la naştere, în iunie 2021, iar apoi ar fi cerut ajutorul soţului pentru a îngropa trupul copilului pe prundul râului Buzău. Dosarul a fost deschis după ce un asistent social din cadrul Maternităţii Buzău a sesizat autorităţile că băieţelul născut în 2021 nu fusese înregistrat la Primăria Municipiului Buzău.

Potrivit unui comunicat transmis joi, femeia a născut un băieţel sănătos la Maternitatea Buzău pe 18 iunie 2021. O săptămână mai târziu, în după-amiaza zilei de 25 iunie, după ce a ajuns la domiciliul din comuna Vadu Paşii, aceasta şi-ar fi ucis copilul prin asfixiere. Anchetatorii susţin că femeia se afla singură cu nou-născutul în dormitor, unde i-ar fi îndesat şosetele în gât şi l-ar fi ţinut concomitent de nas, blocându-i căile respiratorii. Copilul a murit prin asfixie.

După moartea băieţelului, femeia i-ar fi învelit trupul într-o pătură, l-ar fi pus într-o pungă de plastic şi i-a povestit soţului ce făcuse. La solicitarea acesteia, bărbatul a luat trupul copilului şi l-ar fi îngropat pe prundul râului Buzău, în apropierea locuinţei.

Cazul a ieşit la iveală după ce un asistent social din cadrul Maternităţii Buzău a sesizat autorităţile că băieţelul născut în 2021 nu fusese înregistrat la Primăria Municipiului Buzău. În urma verificărilor, anchetatorii au ajuns la femeie, care, potrivit procurorilor, a recunoscut fapta şi a oferit o declaraţii detaliate despre cele întâmplate în 2021.

Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a femeii, iar Tribunalul Buzău a admis cererea, dispunând arestarea acesteia pentru 30 de zile.

Editor : A.P.