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Video Femeie din județul Vaslui, atacată de un şacal care a muşcat-o de antebraţ. În ajutorul ei au intervenit sătenii

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Șacal
Foto: Profimedia
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O femeie a fost atacată de un şacal, luni dimineaţă, în judeţul Vaslui. Animalul a muşcat-o de unul dintre antebraţe şi a zgâriat-o în zona abdomenului, ea fiind salvată de mai mulţi locanici care au observat incidentul.

Incidentul s-a petrecut luni dimineaţă, în localitatea Olteneşti, unde o femeie în vârstă de 41 de ani a fost atacată de un şacal pe uliţa satului.

În ajutorul acesteia au intervenit câţiva localnici.

„La intervenţie a fost trimisă o ambulanţă SAJ B2 cu asistent medical din substaţia Huşi. Victima a fost găsită conştientă şi coerentă. Prezenta o plagă muşcată la nivelul antebraţului stâng şi câteva escoriaţii abdominale”, au transmis oficialii Serviciului de Ambulanşă Judeţean Vaslui, care au intervenit pentru a acorda ajutor medical victimei. 

Femeia a fost transportată în regim de urgenţă la Spitalul Municipal Huşi.

Editor : Sebastian Eduard

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