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Femeie omorâtă în bătaie de partenerul ei, în Dolj. Bărbatul a fost arestat preventiv

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ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin
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O femeie în vârstă de 51 de ani, din judeţul Dolj, a murit după ce a fost lovită cu pumnii şi picioarele de partenerul ei, în zona feţei, a toracelui şi a abdomenului. Poliţiştii au fost sesizaţi de o vecină a victimei că aceasta a murit. Bărbatul suspectat de comiterea faptei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, miercuri, că poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Carpen că vecina sa a decedat.

Poliţiştii ajunşi la locul sesizat au constatat că o femeie de 51 de ani nu avea semne vitale, descoperind leziuni pe corpul şi la capul femeii, care indicau o posibilă agresiune fizică.

”Din cercetări, a reieşit faptul că în seara zilei de 25 octombrie, în intervalul orar 18.00-19.00, în urma unui conflict spontan izbucnit în locuinţa comună, femeia ar fi fost lovită în mod repetat cu pumnii şi picioarele în zona feţei, toracelui şi abdomenului, de către concubinul său, un bărbat de 50 de ani, acţiune care ar fi condus la decesul acesteia”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor asupra unui membru de familie, ulterior find prezentat Tribunalului Dolj, care a decis arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Editor : A.P.

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