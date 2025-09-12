Live TV

Fenomen spectaculos pe cer în această noapte: Luna străbate zona în care se află Pleiadele. La ce oră poate fi admirat

Data publicării:
luna, cer, stele
Fenomen spectaculos pe cer în această noapte: Luna străbate zona în care se află Pleiadele. La ce oră poate fi admirat Foto: Profimedia

Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Şonka, astronom la Observatorul "Amiral Vasile Urseanu".

"În doar şase ore, Luna va trece peste stelele cele mai strălucitoare din roi, iar noi vom putea vedea cu ochiul, prin binoclu sau telescop, foarte multe dispariţii şi apariţii de stele. Fenomenul nu se mai repetă în 2025. (...) Eu propun să staţi comod şi să priviţi timp de câteva ore această trecere, începând cu ora 22:30, când Luna se află înspre răsărit. Nu trebuie ştiut care sunt Pleiadele. Caută Luna, pentru că se va afla chiar în dreptul lor", a scris Adrian Şonka pe pagina sa de Facebook.

Într-o declaraţie pentru Radio România Actualităţi, astronomul a explicat că prin trecerea Lunii în faţa roiului stelar Pleiade se produc mai multe ocultări succesive ale stelelor respective.

"Luna se mişcă pe cer şi acoperă stelele din roiul respectiv, iar stelele dispar şi după aceea apar; şi dispar şi apar. Ocultaţii se numesc. Şi se vede frumos, dacă e senin", a precizat Șonka, citat de Agerpres.

De asemenea, a atras atenţia asupra asupra altui fenomen care va putea fi observat doar prin telescop, în luna noiembrie, când inelele lui Saturn nu vor mai fi vizibile. Şonka a subliniat că fenomenul are loc o dată la 15 ani şi că a mai putut fi urmărit în 2009.

"Saturn se va vedea fără inele. Inelele se vor vedea de pe muchie - ele sunt foarte subţiri şi nu se mai disting prin telescop. Deci, veniţi la observator", a precizat Adrian Şonka.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
1
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
profimedia-1036013505
3
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
4
Ministrul Muncii: Pragul pentru plata CASS la pensionari trebuia să fie mai sus, la 4.000...
biserica ilegala gigi becali
5
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digi Sport
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
alimente de bază
Surse: Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi...
Mark Rutte și generalul Alexus Grynkewich, în conferința de presă. Foto: Profimedia
Mark Rutte: „Încălcările rusești pe flancul estic devin din ce în ce...
gnshgns
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie...
BANI MAI MULTI PARLAMENTARI INQUAMPHOTOS
Parlamentul cheltuie 1 milion € cu angajații aleșilor, lunar: peste...
Ultimele știri
Eurodeputații vor să modifice acordul comercial cu SUA, negociat de Ursula von der Leyen cu Donald Trump
„Declarația de la New York”: ONU reia soluția cu două state, israelian și palestinian, fără Hamas
Condamnarea lui Bolsonaro, sărbătorită în Brazilia: „Se face dreptate”. Reacția liderilor din America Latină
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
explozie big bang
„Un altfel de bestie”. Astronomii susțin că au descoperit cele mai puternice explozii din Univers de după Big Bang
Luna Plină Roz pe 13 aprilie 2025. Foto Shutterstock
Luna Roz pe 13 aprilie. Când poate fi observat fenomentul astronomic în România și ce semnificație are Luna plină
Sistemul nostru solar.
Ce înseamnă de fapt „alinierea planetelor”. Astronom: „Îmi pare rău să stric distracția oamenilor”
Moon and Venus
Imagini din jurul lumii într-un moment uimitor. Planeta Venus a apărut deasupra Semilunii
Spectacular image of galaxies colliding forms watchful eyes
Oamenii de știință sunt tot mai aproape de a rezolva unul dintre cele mai mari mistere: cum s-au format galaxiile gigantice din univers
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat...
Fanatik.ro
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în...
Adevărul
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este...
Playtech
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gigi Becali și fiica sa Theodora, implicați într-un scandal. ”Sesizare penală? Aia e!”
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să...
Newsweek
Pensionarii vor pierde 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea