Fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente, descoperită într-o clădire dezafectată. Ce i-a dat de gol pe evazionişti

O fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente a fost identificată de către inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) într-o locaţie din Satu Mare în care se desfăşura, în mod sistematic şi nedeclarat, activitate de minare a criptomonedelor, fiind utilizate sute de echipamente specializate care funcţionau permanent şi generau un consum semnificativ de energie electrică.

Activitatea era desfăşurată în afara oricărei evidenţe fiscale. Controlul a fost declanşat în urma unor analize complexe de risc şi a unor verificări operative care au evidenţiat neconcordanţe majore între activitatea reală desfăşurată şi datele declarate autorităţilor fiscale, se arată într-un comunicat al ANAF.

Inspectorii ANAF Antifraudă au constatat existenţa unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operată în afara circuitului fiscal şi contabil.

„Un element deosebit de relevant constatat de inspectori îl reprezintă faptul că, în perioada august 2025 - aprilie 2026, locaţia verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activităţi economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activităţi economice şi nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfăşurarea unor operaţiuni semnificative în afara evidenţelor fiscale”, se precizează în comunicat.

Instituţia arată că activitatea era organizată astfel încât să funcţioneze continuu, folosindu-se echipamente performante de procesare, sisteme de răcire şi instalaţii electrice dimensionate pentru consumuri ridicate, specifice operaţiunilor industriale de minare a criptomonedelor.

Deoarece activităţile economice erau realizate de către persoane care nu erau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat întreaga infrastructură utilizată pentru producerea activelor digilale - 407 echipamente de minare, în valoare estimată de peste 2 milioane de lei.

În prezent, inspectorii ANAF Antifraudă desfăşoară verificări pentru stabilirea valorii veniturilor nedeclarate şi a obligaţiilor fiscale sustrase de la plată. Dacă vor fi constatate elemente care întrunesc condiţiile unei infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală.

„Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligaţiilor de declarare şi fiscalizare ca orice altă activitate economică”, se arată în comunicat.

Acţiunile ANAF privind combaterea evaziunii fiscale în domeniul activelor digitale vor continua, având în vedere dezvoltarea accelerată a acestui sector şi riscurile asociate utilizării unor structuri economice opace pentru ascunderea veniturilor şi eludarea obligaţiilor fiscale,mai precizează reprezentanţii ANAF.

Editor : A.P.