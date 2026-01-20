Fermierii români se alătură protestelor de la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur

Fermieri români participă, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro şi ai Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-şi manifesta indignarea faţă de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piaţa Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Pro Agro, Ionel Arion.

O mare adunare a fermierilor este planificată în faţa sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor fi în Piaţa Parlamentului până la ora 16:00.

Posibile proteste şi în Bucureşti

Preşedintele Pro Agro a mai transmis că la începutul săptămânii viitoare este posibil să fie organizate proteste ale fermierilor şi în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

În urma semnării Acordului de parteneriat şi a Acordului comercial interimar, sâmbătă, în Paraguay, plenul PE se va pronunţa miercuri, în privinţa a două propuneri ale eurodeputaţilor care solicită Curţii de Justiţie a UE evaluări ale temeiurilor lor juridice. În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanşa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputaţii şi statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor, potrivit unui comunicat al PE.

Votul privind sesizarea CJUE este separat de cel pe care Parlamentul European trebuie să-l dea pentru ratificarea acordului, vot care nu a fost încă programat, dar este aşteptat să se desfăşoare în februarie, martie sau aprilie. În pofida numeroşilor contestatari, în legislativul european pare să existe o majoritate favorabilă acordului, conform AFP.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a semnat la 17 ianuarie, la Paraguay, cele două acorduri dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia.

Poziţiile statelor membre în Coreper

Cele două componente ale Acordului au fost votate la 9 ianuarie, în Coreper, cu majoritate calificată. Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut, conform sursei citate.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur. Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Argumentele susţinătorilor acordului

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, precum şi ţări precum Germania şi Spania susţin că acordul reprezintă o parte vitală a eforturilor UE de a deschide noi pieţe pentru a compensa pierderile de afaceri cauzate de tarifele impuse de SUA şi pentru a reduce dependenţa de China prin asigurarea accesului la minerale critice.

Oponenţii, conduşi de Franţa, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, afirmă că acordul va duce la creşterea importurilor de produse alimentare ieftine, subminând fermierii locali, care au lansat proteste în întreaga UE, blocând autostrăzi în Franţa şi Belgia şi mărşăluind pe 9 ianuarie în Polonia.

Fermierii români, la rândul lor, au solicitat anterior preşedintelui Nicuşor Dan să analizeze mai profund Acordul Mercosur şi efectele acestuia asupra agriculturii din România, atrăgând atenţia că, în contextul actual al acordului, fermele mici şi mijlocii vor fi în reală dificultate şi fondurile europene şi naţionale vor fi pierdute.

