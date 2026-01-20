Live TV

Fermierii români se alătură protestelor de la Strasbourg împotriva Acordului Mercosur

Data publicării:
75995f86-be83-4852-ad48-b511a0da2f36
Protest al fermierilor, din cauza acordului UE-MERCOSUR, în fața Parlamentului European. Foto: Andreea Ghiorghe
Din articol
Posibile proteste şi în Bucureşti Poziţiile statelor membre în Coreper Argumentele susţinătorilor acordului

Fermieri români participă, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene.

„Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro şi ai Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, fac deplasare la Strasbourg pentru a-şi manifesta indignarea faţă de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piaţa Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat pentru Agerpres preşedintele Pro Agro, Ionel Arion.

O mare adunare a fermierilor este planificată în faţa sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie, începând cu ora 10:30, iar fermierii români vor fi în Piaţa Parlamentului până la ora 16:00.

Posibile proteste şi în Bucureşti

Preşedintele Pro Agro a mai transmis că la începutul săptămânii viitoare este posibil să fie organizate proteste ale fermierilor şi în Piaţa Victoriei din Bucureşti.

În urma semnării Acordului de parteneriat şi a Acordului comercial interimar, sâmbătă, în Paraguay, plenul PE se va pronunţa miercuri, în privinţa a două propuneri ale eurodeputaţilor care solicită Curţii de Justiţie a UE evaluări ale temeiurilor lor juridice. În cazul în care o propunere este aprobată, aceasta va declanşa revizuiri juridice de către CJUE înainte ca eurodeputaţii şi statele membre să poată proceda la ratificarea acordurilor, potrivit unui comunicat al PE.

Citește și: Într-o epocă marcată de instabilitate, Acordul UE-Mercosur face Europa mai puternică

Votul privind sesizarea CJUE este separat de cel pe care Parlamentul European trebuie să-l dea pentru ratificarea acordului, vot care nu a fost încă programat, dar este aşteptat să se desfăşoare în februarie, martie sau aprilie. În pofida numeroşilor contestatari, în legislativul european pare să existe o majoritate favorabilă acordului, conform AFP.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a semnat la 17 ianuarie, la Paraguay, cele două acorduri dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia.

Poziţiile statelor membre în Coreper

Cele două componente ale Acordului au fost votate la 9 ianuarie, în Coreper, cu majoritate calificată. Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut, conform sursei citate.

Citește și: Parlamentul European va dezbate în ianuarie acordurile UE-Mercosur, o moțiune de cenzură și sprijinul pentru Ucraina

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur. Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Argumentele susţinătorilor acordului

Comisia Europeană, care a încheiat negocierile în urmă cu un an, precum şi ţări precum Germania şi Spania susţin că acordul reprezintă o parte vitală a eforturilor UE de a deschide noi pieţe pentru a compensa pierderile de afaceri cauzate de tarifele impuse de SUA şi pentru a reduce dependenţa de China prin asigurarea accesului la minerale critice.

Oponenţii, conduşi de Franţa, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, afirmă că acordul va duce la creşterea importurilor de produse alimentare ieftine, subminând fermierii locali, care au lansat proteste în întreaga UE, blocând autostrăzi în Franţa şi Belgia şi mărşăluind pe 9 ianuarie în Polonia.

Fermierii români, la rândul lor, au solicitat anterior preşedintelui Nicuşor Dan să analizeze mai profund Acordul Mercosur şi efectele acestuia asupra agriculturii din România, atrăgând atenţia că, în contextul actual al acordului, fermele mici şi mijlocii vor fi în reală dificultate şi fondurile europene şi naţionale vor fi pierdute.

Citește și: Guvernul francez supraviețuiește moțiunilor de cenzură după aprobarea acordului UE-Mercosur

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
1
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
3
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
5
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Digi Sport
Direct din Groenlanda, l-a jignit public pe Donald Trump și știe ce urmează: ”E terifiant”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
TIMISOARA - NICU STEFANUTA LA UVT - 23 MAI 2025
Nicu Ștefănuță, despre acordul Mercosur: Efectele nu se vor vedea imediat. Are și frâne de urgență
Paris, France. 13th Jan, 2026. French Prime Minister Sebastien Lecornu during a session of questions to the government at the National Assembly, France's lower house of parliament, in Paris, France, on January 13, 2026. Photo by Lionel Urman/ABACAPRESS.CO
Guvernul francez supraviețuiește moțiunilor de cenzură după aprobarea acordului UE-Mercosur
cereale la recolta in ucraina fotografie facuta de sus
România cere garanții suplimentare pentru fermieri în negocierile UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună
Comisia Europeana steaguri
UE, aproape de a încheia acordul comercial cu Mercosur, în ciuda protestelor fermierilor
ursula
Strategia Ursulei von der Leyen pentru a trece bugetul UE: face concesii Parlamentului și încearcă să nu înfurie țările membre
Recomandările redacţiei
relatie relatii ue europa sua america
Articolul 5 al NATO, pe masa discuțiilor. Amenințările lui Trump...
Carney și Macron
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a...
angajati fabrica
Val de concedieri la început de an: Mai multe fabrici din România își...
vreme, iarna, toamna, meteo
Urmează încă o săptămână cu ger, apoi vremea se încălzește mai mult...
Ultimele știri
Pariul lui Elon Musk: Viitorul AI va fi decis în spațiu
Incendiu puternic în Craiova: o piață a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Frații Tate, filmați cântând „HH” al lui Kanye West într-un club din Miami Beach. Piesa, interzisă pe platformele de streaming
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Fanatik.ro
Cum arată în interior modelul Dacia de 1 milion de euro. Imagini cu mașina campioană la Dakar. Video
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cine e sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă. Amanta este căsătorită. ”Nu voi intra în...
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Abudență sau abundență? Greşeala pe care 80% dintre români o fac în vorbire
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
România are 17 de pensii speciale, de serviciu sau acordate pe baza unor legi speciale. Costă 5.000.000.000€
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”