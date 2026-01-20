Fetiță de 2 ani din Maramureș, filmată în timp ce fumează. Poliţia a anunţat DGASPC, după ce imaginile au fost postate online

O fetiţă de doi ani şi şapte luni din judeţul Maramureş a fost filmată în timp ce fumează, imaginile fiind postate pe o reţea de socializare. În imagini, copila căreia i se dă să fumeze o ţigară electronică se află în braţele surorii sale mai mari, care este tot minoră. Poliţia a sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) cu privire la acest caz.



În imaginile postate online, dar care ulterior au fost şterse, după ce au provocat un val de reacţii negative, se vede cum o fetiţă aflată în braţele unei adolescente are o ţigară electronică, trage din ea, închide ochii, apoi tuşeşte, scrie news.ro. Poliţia s-a autosesizat, stabilind că fetele sunt surori.



”La data de 19 ianuarie a.c., poliţiştii oraşului Şomcuta Mare s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video apărut pe o reţea de socializare, în care se observa o adolescentă care ţinea în braţe o minoră, ce folosea o ţigară electronică. Verificările efectuate au condus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteuşu Mic, surori de 15, respectiv 2 ani şi 7 luni”, a transmis, marţi, Poliţia judeţeană Maramureş.



Poliţiştii au pus în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Satulung situaţia copilei căreia la nici trei ani i se dă să fumeze.



”Siguranţa copiilor nu este un joc şi nici o sursă de divertisment pentru reţelele de socializare. Facem apel ca, în momentul în care vizualizaţi astfel de materiale pe reţele de socializare, să informaţi de îndată poliţia pentru a se dispune măsuri necesare de protecţia minorilor!”, este mesajul Poliţiei, în legătură cu acest caz.

