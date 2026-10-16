„Fiecare pacient să fie diagnosticat și tratat la timp, oriunde locuiește”. Schimbările propuse de Luca Niculescu în Sănătate

Programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, vine la pachet cu mai multe măsuri care ar urma să schimbe domeniul Sănătății, dacă vor fi adoptate: De la reorganizări de spitale, la adaptarea sistemului de gărzi, la stimularea medicilor de familie pentru a lucra în mediul rural sau la introducerea unui mecanism nou de evaluare pentru medicamentele decontate.

În programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, sănătatea are mai multe capitole dedicate: Prevenție și îngrijire aproape de pacient; Spitale, personal medical și urgențe; Finanțare corectă și acces la medicamente și Date, digitalizare și transparență;

„Mutăm treptat centrul de greutate de la spital către prevenție, medicina de familie și ambulatoriu, pentru ca fiecare pacient să fie diagnosticat și tratat la timp, la standard european, oriunde locuiește”, potrivit documentului citat.

Capitolul despre „Spitale, personal medical și urgențe”

La acest capitol, programul de guvernare anunță elaborarea, în 2027, a hărții naționale a nevoilor de sănătate, pe județe și regiuni, ca bază pentru reorganizarea acestei rețele.

„Adaptăm numărul de paturi cu spitalizare continuă la nevoile județene și regionale, prioritar prin reconversia lor în ambulatoriu și spitalizare de zi, și reîncadrăm spitalele în categorii: de interes strategic, I, II și III.

Niciun serviciu medical nu se desființează înainte ca alternativa din aceeași zonă să funcționeze, iar unitățile autorităților locale se convertesc numai în acord cu acestea”, potrivit programului de guvernare.

Se propune introducerea criteriilor de performanță pentru șefii de secție și comitetele directoare, iar sporurile personalului vor fi legate de indicatori de performanță medicală.

„Reorganizăm sau comasăm direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică și reorganizăm rețeaua de transfuzie sanguină, cu centre regionale de stocare și prelucrare a sângelui”, potrivit programului de guvernare.

Pentru rezidenți, este menționat că Guvernul Niculescu va încerca să includă module de perfecționare, încă din timpul rezidențiatului, pentru supraspecializări.

În plus, se propune adaptarea sistemului de gărzi și regândirea modului de efectuare a gărzilor în funcție de specificul unităților sanitare și al specializărilor.

„Stimulăm gărzile prin plata cu tarife progresive, în funcție de numărul de gărzi efectuate. Actualizăm treptat tarifele de gardă la valoarea venitului aflat în plată, condiționat de echilibrul dintre contribuții, resursele disponibile și angajamentele pentru cheltuieli, pentru un cadru de finanțare predictibil și sustenabil în conformitate cu traiectoria fiscal bugetară”, potrivit programului de guvernare.

Programul de guvernare propune introducerea plății gărzilor pentru rezidenți în funcție de anul de studiu, începând cu primul an.

„Modernizăm și regândim mecanismele pentru stabilirea normativului de personal. Stabilim normativul de personal în funcție de tipul de unitate sanitară, complexitatea cazurilor, numărul de pacienți și adresabilitatea pacienților la serviciile medicale la nivel local și regional”, potrivit programului de guvernare.

Documentul citat mai propune investiții în laboratoare, protocoale moderne de monitorizare și obligația legală ca personalul din zone critice să parcurgă, la doi ani, module dedicate de educație medicală, pentru a limita sau a ține sub control infecțiile nosocomiale.

Mai mult, Guvernul Niculescu promite că va adopta o legislație nouă privind malpraxisul.

Alte măsuri propuse la acest capitol:

Finalizarea investițiilor în spitale și clădiri noi, inclusiv spitalele regionale Iași, Cluj-Napoca și Criova;

Darea în folosință a centrelor de mari arși de la Timișoara, Târgu Mureș și București (copii), dar și construcția unui centru pentru mari arși în București (pentru adulți);

Creșterea capacității sistemului de urgență;

Extinderea rețelelor de centre pentru accident vascular cerebral și infarct miocardic acut, cu protocoale de transfer rapid, dispecerat comun cu serviciile de urgență;

Creșterea capacității de răspuns a secțiilor ATI și clasificarea lor în categoriile I, II și III;

Capitolul cu medicina de familie, sănătatea mentală sau sănătatea mamei și a copilului

La acest capitol, programul de guvernare propune mai multe măsuri pentru sfera medicinii de familie, asistența comunitară și ambulatoriul.

Potrivit documentului, este vizată modernizarea centrelor comunitare medicale integrate din satele și orașele mici.

În plus, Guvernul propune finanțarea „unui pachet de instalare și retenție pentru medicii, farmaciștii și asistenții medicali din mediul rural”, iar medicilor de familie ar urma să le acorde „bonificație, locuință de serviciu și buget de practică”.

„Modificăm legislația și dăm posibilitatea angajării în sistemul public a medicilor de medicină de familie în centrele comunitare integrate, unitățile spitalicești, ambulatoriile de specialitate, compartimentele și unitățile de primiri urgențe”, este una dintre măsurile propuse.

Programul de guvernare, la acest capitol, propune modernizarea, extinderea și dotarea ambulatoriilor de specialitate și creșterea finanțării pentru acestea și pentru cabinetele independente.

Programul de guvernare mai vizează existența unui „pachet complex de monitorizare a sarcinii în diferite zone medicale, cu identificarea timpurie a riscurilor și sprijin pentru mamele vulnerabile, prin asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari”.

În documentul citat mai apare propunerea extinderii, în anii 2027-2028, listei de vaccinuri compensate și gratuite.

„Analizăm dezvoltarea sistemului ambulatoriu, pentru a reduce decalajul urban–rural, a gestiona în ambulatoriu, cu costuri mai mici, sarcinile cu risc scăzut și a răspunde numărului tot mai mare de mame minore”, potrivit documentului.

În plus, se vorbește despre extinderea screeningului neonatal la 22 de biomarkeri, nivelul mediu din Uniunea Europeană, pentru toți nou-născuții.

Programul de guvernare își mai propune să dezvolte rețeaua județeană de centre de prevenire, consiliere și tratament al adicțiilor și să adopte, în 2027, programul național de prevenție și consiliere pentru adicții, cu prioritate pentru copii și adolescenți.

Se mai propune dezvoltarea serviciilor comunitare și ambulatorii de sănătate mintală, ca alternativă la internarea îndelungată, iar servicii psihologice vor fi introduse în decontările CNAS.

La acest capitol, programul de guvernare mai menționează dezvoltarea îngrijirii la domiciliu, a centrelor de îngrijire și serviciilor de diagnostic și tratament pentru vârstnici și creșterea finanțării paliației.

Capitolul care vizează „finanțare corectă și acces la medicamente”

La acest capitol, programul de guvernare propune, printre altele, următoarele măsuri:

Reducerea adaosurilor comerciale pe lanțul medicamentelor și stimularea concurenței de preț la generice și biosimilare;

Încurajarea asigurărilor complementare pachetelor CNAS, pentru servicii precum chirurgia robotică, imagistica și medicina nucleară de înaltă performanță;

Reducerea centrelor de permanență urbane în favoarea ambulatoriului și convertirea unităților cu grad redus de ocupare în ambulatorii sau spitale de recuperare și paliație;

Adaptarea tarifelor CNAS la costuri reale și achiziții centralizate pentru unele produse ale spitalelor;

Desfacerea contractului de muncă pentru cei care lucrează în alte unități în timpul programului din sistemul public;

Un mecanism nou de evaluare, stabilire a prețului și includere în lista medicamentelor compensate;

Lansarea unui program de investiții realizate în România, în parteneriat public-privat, pentru producția autohtonă de medicamente critice și studii clinice cu medicamente inovative;

Editor : M.G.