Oana Lasconi, fiica primarului USR din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a reacționat la decizia președintelui USR, Cătălin Drulă, de a o scoate pe mama sa de pe lista pentru europarlamentare. „Sunt mulțumită să aflu că mama mea nu mai candidează la alegerile europarlamentare. Un homofob în minus în Parlamentul European este un câștig”, a scris tânăra, duminică, într-o postare pe Instagram.

„Sunt mulțumită să aflu că mama mea nu mai candidează la alegerile europarlamentare. Un homofob în minus în Parlamentul European este un câștig, indiferent de cost. Grija mea este în principal față de LGBTQ+ din România care suferă în fața ignoranței și urii”, este mesajul postat de Oana Lasconi.

Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din campania pentru europarlamentare. O ședință a conducerii de partid pentru formalizarea acestei decizii va avea loc în această seară.

Decizia vine la o zi după ce Elena Lasconi a declarat, în emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradițională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a răspuns Elena Lasconi, care a adăugat că a participat la referendumul pentru familia tradiţională organizat în 2018 şi a votat „DA”.

O reacție virulentă a avut fiica Elenei Lasconi, Oana Lasconi, care a postat, sâmbătă seara, un clip video pe Instagram, în care se declară „absolut dezgustată, dezamăgită și șocată”, fiind „un membru al acelei comunități (LGBTQ – n.red.)”.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi (sâmbătă – n.red.), însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat «DA» la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată.

Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată, nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a părut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat «DA» pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu.

Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore. Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Sufăr foarte mult și nu-mi vine să cred. Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să-și aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere din acest moment”, a spus Oana Lasconi, sâmbătă seara, într-un videoclip publicat pe contul ei de Instagram.

