File de somon marinat, retras din magazine din cauza contaminării cu o bacterie periculoasă

Societatea SC Ocean Fish SRL retrage de la comercializare un lot al produsului „File somon marinat 100 G” din cauza depistării bacteriei Listeria Monocytogenes, potrivit unei informări publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Lotul de produs supus rechemării de la consumator este:

Lot:17012026 / DLC 17.01.2026, Cod EAN: 5941872102827.

„Se recomandă persoanelor care deţin produse din lotul menţionat mai sus să nu le consume şi să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat. Contravaloarea produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal”, se arată în anunţul postat în data de 29 noiembrie 2025.

Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greaţă, vomă şi dureri gastrice. Bacteria poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit.

