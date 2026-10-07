Anchetatorii au descoperit pe dispozitivele lui Andrew Tate 168 de imagini și videoclipuri indecente, unele încadrate în cea mai gravă categorie prevăzută de legislația britanică. Printre materiale s-ar afla și imagini cu o fată de 17 ani, despre care procurorii susțin că Tate știa că este minoră.

Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice în dosarul de extrădare, 66 dintre cele 168 de imagini și videoclipuri descoperite pe dispozitivele lui Andrew Tate au fost încadrate în categoria A, cea mai gravă categorie prevăzută de legislația britanică. Alte 26 au fost încadrate în categoria B.

Procurorii susțin că în unele dintre materialele descoperite apare și o fată în vârstă de 17 ani și că Andrew Tate știa că aceasta era minoră.

Anchetatorii invocă în acest sens un schimb de mesaje despre care afirmă că ar demonstra că Tate cunoștea vârsta fetei.

Procurorii îl acuză, de asemenea, că ar fi trimis materialele indecente prin intermediul unei rețele de mesagerie.

Informațiile fac parte din ancheta desfășurată în Regatul Unit și au fost incluse în documentele aflate în dosarul privind extrădarea fraților Tate din Statele Unite.

Recent, Reuters a publicat, la rândul său, detalii din dosarul britanic. Potrivit informațiilor din anchetă, frații Tate ar fi atras femei în România prin metoda „Lover Boy”, pentru ca ulterior să le exploateze.

Andrew și Tristan Tate se confruntă în Regatul Unit cu 59 de capete de acuzare, printre care viol și trafic de persoane. Informațiile și documentele din ancheta britanică se află acum în dosarul pe baza căruia un judecător american urmează să decidă asupra extrădării celor doi în Regatul Unit.

Editor : Ș.A.