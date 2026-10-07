Live TV

Video Filmări cu abuzuri sexuale, găsite pe telefonul lui Andrew Tate. Ce au mai descoperit anchetatorii britanici

Data actualizării: Data publicării:
andrew si tristan tate
Andrew și Tristan Tate. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Anchetatorii au descoperit pe dispozitivele lui Andrew Tate 168 de imagini și videoclipuri indecente, unele încadrate în cea mai gravă categorie prevăzută de legislația britanică. Printre materiale s-ar afla și imagini cu o fată de 17 ani, despre care procurorii susțin că Tate știa că este minoră.

Potrivit documentelor depuse de autoritățile britanice în dosarul de extrădare, 66 dintre cele 168 de imagini și videoclipuri descoperite pe dispozitivele lui Andrew Tate au fost încadrate în categoria A, cea mai gravă categorie prevăzută de legislația britanică. Alte 26 au fost încadrate în categoria B.

Procurorii susțin că în unele dintre materialele descoperite apare și o fată în vârstă de 17 ani și că Andrew Tate știa că aceasta era minoră.

Anchetatorii invocă în acest sens un schimb de mesaje despre care afirmă că ar demonstra că Tate cunoștea vârsta fetei.

Procurorii îl acuză, de asemenea, că ar fi trimis materialele indecente prin intermediul unei rețele de mesagerie.

Informațiile fac parte din ancheta desfășurată în Regatul Unit și au fost incluse în documentele aflate în dosarul privind extrădarea fraților Tate din Statele Unite.

Recent, Reuters a publicat, la rândul său, detalii din dosarul britanic. Potrivit informațiilor din anchetă, frații Tate ar fi atras femei în România prin metoda „Lover Boy”, pentru ca ulterior să le exploateze.

Andrew și Tristan Tate se confruntă în Regatul Unit cu 59 de capete de acuzare, printre care viol și trafic de persoane. Informațiile și documentele din ancheta britanică se află acum în dosarul pe baza căruia un judecător american urmează să decidă asupra extrădării celor doi în Regatul Unit.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
2026-10-05-3649
5
Nicușor Dan: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
RETRANSMITTED CORRECTING DATE Police patrol the perimeter as a US Air Force Rockwell B-1 Lancer bomber lands at RAF Fairford in Gloucestershire. Five British nationals were detained on suspicion of explosives offences and terrorism on Sunday after three v
Crește numărul arestărilor în cazul presupusului complot terorist de la baza aeriană Fairford. Cine este al șaptelea suspect
Far-Right Israelis Protest Outside UK Consulate In East Jerusalem
Tensiuni între Regatul Unit și Israel. Londra ar putea expulza zeci de diplomați dacă va fi închis consulatul din Ierusalim (Reuters)
Bombardierele Rockwell B-1B la baza RAF Fairford, Gloucestershire, Marea Britanie, în cadrul operațiunii „Epic Fury”, Războiul din Iran din 2026.
SUA au retras 12 bombardiere B-1 din Marea Britanie, de teama unui atac iranian inspirat de Ucraina. Ce ar fi planuit Teheranul
tate22
Detalii noi din dosarul fraților Tate. Procurorii britanici susțin că ar fi folosit metoda „Lover Boy” pentru a atrage femei în România
Empty shelves at Walmart. Food shortage.
Marea Britanie nu este pregătită pentru situații de urgență alimentară și amenințări la adresa aprovizionării, avertizează experții
Recomandările redacţiei
2026-10-05-3527
Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când...
luca niculescu ID233071-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
„Ce așteaptă oamenii de la un guvern?”. Luca Niculescu anunță liniile...
Statuie Donald Trump
„Ciuma portocalie.” O statuie a lui Donald Trump în pielea goală a...
2026-09-21-2228
DIICOT a pus sechestru asupra „mai multor conturi bancare” deschise...
Ultimele știri
Bulgaria oprește operațiunile de căutare a echipajului dispărut de pe nava scufundată: „Nu există urme ale marinarilor”
Sute de obuze și alte proiectile din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe fundul mării în portul Salonic
Kristalina Georgieva, șefa FMI, cere guvernelor să „strângă cureaua”. Datoria mondială se apropie de un nivel record
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă, salariu de 7.000 euro la CS Dinamo! “Ionuț Lupescu l-a propus și i-a dat banii ăștia! De ce?!”
editiadedimineata.ro
„Nu există nicio zonă gri”. Fox News, acuzată în instanță că și-a expus jurnaliștii unui risc mortal în...
Fanatik.ro
Dan Șucu, luat la țintă de „regina trollingului”! Ryanair ironizează din nou Genoa: „Vești proaste pentru...
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Țara din Europa din care se pleacă din ce în ce mai mult. Şi românii sunt în fruntea europenilor care...
Digi FM
Un tânăr de 21 de ani a murit după o înțepătură de țânțar. Cum a fost posibilă o asemenea tragedie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
Pro FM
Ce face Andreea Antonescu în America, la un an de la mutarea din România. „Nu mai sunt preocupată să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmările pentru „The Batman 2” au fost suspendate. Matt Reeves se retrage temporar din cauza unor probleme...
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...