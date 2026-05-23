Live TV

Filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu a primit patru premii la Cannes, înaintea galei de premiere

Data actualizării: Data publicării:
Cast of "Fjord" attends Cannes photocall on day eight of the Film Festival
Cristian Mungiu. Foto: Profimedia

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câştigat deja patru premii la Festivalul de la Cannes înainte de începutul ceremoniei de decernare a principalelor trofee ce vor fi atribuite sâmbătă seară pe Croazetă, informează EFE.

Filmul „Fjord” a fost recompensat cu prestigiosul premiu FIPRESCI (Federaţia Internaţională a Criticilor de Film), Premiul Juriului Ecumenic, Premiul Francois Chalais şi Prix de la Citoyennete, notează Agerpres. 

Juriul FIPRESCI a subliniat că „Fjord” este o dramă „emoţionantă, tensionată şi profund tulburătoare, care invită publicul să reflecteze asupra argumentelor ambelor părţi” în bătălia juridică care stă la baza intrigii, „reflectând totodată mediul extrem în care trăim astăzi”.

În mod similar, juriul Premiului Cetăţeniei (Prix de la Citoyenneté), unul dintre premiile secundare acordate în cadrul festivalului, a subliniat că acest lungmetraj, cu Renate Reinsve şi Sebastian Stan în rolurile principale, reuşeşte să „ne facă să trăim, din interior, certitudinile şi îndoielile unei familii care se confruntă cu o societate în care fiecare are propriile motive şi propriile convingeri”.

În ceea ce priveşte Premiul Ecumenic, juraţii au precizat că filmul lui Cristian Mungiu, centrat pe o familie ultraconservatoare şi religioasă de origine română care se stabileşte în Norvegia, reprezintă „un avertisment puternic” asupra riscurilor „derivelor ideologice”.

„Riscuri care există atât în domeniul credinţei, cât şi în denunţarea necesară a oricărei forme de violenţă împotriva celor mai vulnerabili. Credinţa şi apărarea celor mai vulnerabili sunt purtătoare de speranţă, dar pot fi corupte atunci când sunt reduse la simple norme. Atunci ne aflăm în imposibilitatea de a vedea umanitatea celorlalţi şi, poate, chiar şi pe a noastră”, au argumentat aceştia.

Joi seară, filmul „Fjord” a primit şi Premiul Francois Chalais, o distincţie cu tradiţie în Franţa. Premiul Francois Chalais este decernat în fiecare an cu o seară înaintea ceremoniei de premiere a Competiţiei Oficiale şi recompensează un film dedicat valorilor jurnalismului.

Acordat anual în parteneriat cu France Televisions, precum şi cu Festivalul de Film de la Cannes, Premiul Francois Chalais a fost creat în 1996 de soţia sa, Mei-Chen Chalais, ca omagiu adus activităţii marelui reporter şi om de cinema care a acoperit aproape cincizeci de ediţii ale Festivalului de Film de la Cannes.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maia sandu sustine un discurs
1
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
2
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
cnair
3
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
4
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar...
Dover Kent, UK. 25th Jan, 2022. Dover Ken UK 25th January 2022 Long queues of lorries heading to the Port of Dover. Drivers face long delays heading across the English Channel due to staff at the Port struggling with new customs forms that were introduced
5
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană...
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
Digi Sport
FOTO Neverosimil: au pronunțat trei nume și au scăpat de controlul polițiștilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pedro Almodovar
Pedro Almodovar atacă la Cannes liderii mondiali: „Putin, Trump şi Netanyahu, nişte monştri. Europa trebuie să facă scut împotriva lor”
Cristian Mungiu
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
cannes john travolta
John Travolta, recompensat cu Palme d’Or onorific la Cannes. „Nu-mi vine să cred, este mai mult decât un Oscar”
Cannes 2026: The Electric Kiss Red Carpet
Ediția 79 a Festivalului de Film de la Cannes, deschisă de Jane Fonda și Gong Li: regizorul Peter Jackson a primit un Palme d'honneur
Photocall du jury lors du 79ème Festival International du Film de Cannes
Începe Cannes 2026, cel mai mare festival de film din lume: 22 de filme vor concura pentru Palme d'Or
Recomandările redacţiei
Donald Trump face salutul militar
Trump a câștigat bătăliile, dar pierde războiul cu Iranul? Semnele...
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan avertizează: „România pierde toți banii dacă proiectele PNRR...
fani max korzh
Mii de fani ai artistului Max Korzh, la concertul de pe Arena...
vladimir putin
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului...
Ultimele știri
Peter Magyar anunţă finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană pentru deblocarea fondurilor UE pentru Ungaria
FMI cere reforme drastice în UE: fără măsuri, datoria poate deveni „explozivă”: „A merge pe val nu mai funcționează”
Epidemia de Ebola amenință să se extindă: 10 țări africane, în pericol. Ce spun experții în sănătate publică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
Video șocant! Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Reacția...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Daniel Pancu, acord de principiu cu Dan Șucu pentru a o prelua pe Rapid. Când ar urma să fie prezentat...
Adevărul
Avertismentul Comisiei Europene, „tradus” de economiști: „Nu avem un infarct economic, ci o stagflație...
Playtech
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Rihanna și-a făcut un tatuaj desenat chiar de copiii ei. Poate părea banal sau chiar absurd, dar pentru ea e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Ceas de un milion de euro, furat dintr-un celebru hotel din Cannes. Bijuteriile turiştilor bogaţi, tința...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...