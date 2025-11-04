Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Georgia Meloni a transmis un mesaj emoționant pentru familia bărbatului

Românul de 66 de ani care a murit, luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după 11 ore, în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval aflat în renovare, lucra la o companie italiană, specializată în restaurarea unor cunoscute monumente şi clădiri istorice, între care Castel Sant'Angelo, din capitala Italiei. La ampla operaţiune de 11 ore în încercarea de a-i salva viaţa românului au participat zeci de salvatori cu drone şi instrumente de înaltă tehnologie, inclusiv un dispozitiv uriaş de aspirare a molozului.

Octav Stroici, originar din Suceava, în vârstă de 66 de ani, era de mulţi ani în Italia şi locuia împreună cu familia în suburbiile Romei. El era specializat în construcţii şi, împreună cu alţi români şi un italian, făcea parte dintr-o echipă cu experinţă, responsabilă de restaurarea unor monumente sau clădiri istorice din Italia, fiind angajaţi ai companiei Edilerica, relatează presa italiană.

Potrivit Corriere della Sera, Torre dei Conti, un turn medieval fortificat construit în secolul al XIII-lea de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa, era închis din 2007 şi beneficia de una dintre cele mai mari subvenţii din Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) „Caput Mundi”, pentru restaurarea sa fiind alocaţi aproape 7 milioane de euro. Restaurarea sa includea consolidarea structurală, restaurarea, instalarea sistemelor electrice, de iluminat, sisteme de alimentare cu apă, crearea unui muzeu, construirea unui centru de servicii pentru zona arheologică centrală, a unei săli de conferinţe şi a unor spaţii de expoziţie, precum şi a unui traseu pentru vizitatori către turn şi zona subterană.

Prima fază a lucrărilor era deja începută şi prevedea îndepărtarea azbestului şi lucrările preliminare. Publicaţia menţionează, citând documente oficiale, că înainte de începerea lucrărilor au fost făcute studii structurale, teste de sarcină şi prelevări de probe pentru a verifica adecvarea statică a structurii, care „au confirmat condiţiile de siguranţă necesare pentru a continua lucrările la podele”.

Eforturi uriaşe ale echipelor de intervenţie

Luni dimineaţă, o parte a turnului medieval s-a prăbuşit, în timp ce mai mulţi muncitori, între care şi Octav Stroici, lucrau în interiorul edificului. Doi dintre muncitori au scăpat teferi, iar un altul, un italian originar din Cosenza, a fost rănit grav, în prezent fiind în spital cu fracturi. Din păcate, Stroici, care se afla la primul etaj al clădirii în momentul prăbuşirii, a fost prins sub dărâmături. Ore în şir, salvatorii sosiţi la faţa locului au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-l scoate pe român de sub tonele de moloz. În pofida groazei de a fi îngropat sub dărâmături, a durerilor şi a prafului, acesta a fost conştient şi a comunicat în permanenţă cu salvatorii, care au încercat să-l scoată în viaţă, transmite news.ro.

Astfel, echipele de salvare au improvizat, din scânduri de lemn, un fel de „adăpost” deasupra românului, pentru a-l proteja cât de cât, cu puţin timp înaintea celei de-a doua prăbuşiri din turnul medieval. După cea de-a doua prăbuşire, echipele de intervenţie au folosit drone, instrumente de înaltă tehnologie pentru a constata dacă mncitorul mai era în viaţă şi chiar un fel de „dispozitiv gigant de aspirare a molozului” pentru a elibera o cale de acces prin structura afectată, care se putea prăbuşi în orice moment. Bărbatul avea doar capul şi umărul ieşite din bucăţile de zid prăbuşite care îl ţineau captiv la doi metri sub pompierii care încercau să ajungă la el şi care, după prima prăbuşire, reuşiseră chiar să-l atingă, relatează publicaţia citată.

În cele din urmă, salvatorii s-au folosit de mâinile goale, iar un medic i-a administrat lui Stroici o injecţie intramusculară cu analgezice pentru a-i alina suferinţa şi i-a aplicat o mască de oxigen pe faţă. Cu toate acestea, starea victimei era prea gravă, iar românul a murit la spital în urma unui stop-cardiorespirator, în pofida eforturilor medicilor de a-l resuscita, precizează publicaţia citată.

Reprezentanţii spitalului Umberto I, unde a fost dus Octav Stroici după ce a fost scos de sub dărâmături, au informat că au fost făcute încercări de resuscitare timp de aproximativ o oră. Potrivit spitalului, Stroici a ajuns la camera de urgenţă la ora 23:05 (ora locală) în stop cardiac. El a fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care, potrivit personalului serviciilor de urgenţă 118, fusese deja începută la locul prăbuşirii turnului. La sosirea la secţia de urgenţă, echipa medicală a continuat eforturile de resuscitare timp de aproximativ o oră. În ciuda acestui fapt, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită. „În ciuda eforturilor depuse, decesul a fost pronunţat la ora 00:20 (ora locală)”, au mai precizat reprezentanţii unităţii spicaliceşti.

Mesajul premierului Giorgia Meloni

Premierul Italiei, Georgia Meloni, a transmis condoleanţe pentru „moartea tragică” a românului şi şi-a exprimat „profunda tristeţe”.

„În numele meu şi al guvernului, îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbuşirii Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a scris Georgia Meloni pe X, mulţumind „încă o dată echipelor de salvare şi tuturor celor care au lucrat neobosit şi cu curaj pentru a încerca să-i salveze viaţa”.

În urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval, un alt muncitor, italianul Gaetano La Manna, în vârstă de 64 de ani, din Cosenza, a suferit răni grave şi se află internat în spital.

„Eram la etajul al patrulea al schelei, curăţând tencuiala, când am auzit un zgomot. Am văzut praf ridicându-se din prăbuşirea arcului de lângă zona liftului şi am alergat imediat jos. Totul se zguduia, iar când eram la etajul al doilea, s-a prăbuşit totul, iar din acel moment, nu-mi mai amintesc nimic”, a declarat Gaetano La Manna, de pe patul de spital, potrivit publicaţiei citate.

Internat în spital în stare critică, cu o posibilă leziune la cap, a fost supus unor analize care au arătat că nu este în pericol de moarte, având o rană la ceafă, un hematom mare la tâmpla stângă şi nasul spart.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”

Românul Octav Stroici locuia de mulţi ani în Italia împreună cu soţia sa, care a asistat la eforturile echipelor de salvare alături de ambasadoarea României, Gabriela Dancău, şi de doi colegi ai soţului său, tot români, care au scăpat nevătămaţi din prăbuşire.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde. (...) Un nor uriaş ne-a învăluit în timp ce se prăbuşea. M-am gândit imediat să ies din acel iad. Am observat o conductă de apă pe un balcon şi m-am gândit că aş putea coborî pe ea, dar în schimb am fost salvat de pompieri şi de doi colegi”, a spus unul dintre românii salvaţi.

El a povestit că schela pe care se afla împreună cu ceilalţi doi colegi a rezistat, iar o macara i-a coborât. „Desigur că mi-a fost frică”, a continuat el.

Amintirea celuilalt coleg despre acele momente este aproape identică. „Totul s-a întâmplat atât de brusc”, repeta el, în stare de şoc.

„Este imposibil să descriu ce s-a întâmplat. Când ne-am dat seama că suntem în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a învăluit şi, din fericire, pe salvatori, la scurt timp după aceea”,a povestit celălalt român salvat.

Prietenii lui Stroici au asistat la a doua prăbuşire, la aproximativ o oră după prima, când erau deja în siguranţă, dar ştiau că unul dintre ei rămăsese sub dărâmături. Corpurile lor erau acoperite de praf şi zgârieturi, dar chiar şi aşa, au refuzat să fie duşi la spital după ce au primit îngrijiri medicale iniţiale la faţa locului, dorind să rămână aproape de compatriotul lor. A doua prăbuşire nu a făcut decât să le sporească îngrijorarea pentru colegul lor.

Muncitorii formau un grup de lucru cu experienţă, atât ca vârstă, cât şi din perspectiva tipului de muncă pe care o făceau, respectiv restaurarea unor monumente şi clădiri istorice. Ei lucrau pentru Edilerica, o companie responsabilă de restaurarea Mausoleului-Ossuarului Garibaldi, a Turnului Savelli şi a monumentului dedicat Anitei Garibaldi, precum şi a cunoscutului „Castel Sant'Angelo”.

Torre dei Conti

Torre dei Conti este un turn fortificat medieval din Roma, situat în apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman. Construit în secolul al XIII-lea, turnul era unul dintre cele mai impresionante fortificaţii care dominau Roma medievală. Înalt de 29 de metri, Torre dei Conti se află lângă unul dintre punctele turistice importante ale Oraşului Etern, fiind la jumătatea drumului pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul oraşului la Colosseum.

Clădirea a găzduit cândva birourile primăriei, dar nu a mai fost utilizată din 2006 şi era în curs de renovare în cadrul unui proiect de patru ani care urma să se încheie anul viitor, potrivit autorităţilor oraşului Roma.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Clădirea a fost ridicată de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea şi era iniţial de două ori mai înaltă, dar a fost redimensionată după pagubele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea şi al XVII-lea.

