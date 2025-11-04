Live TV

Filmul tragediei în care a murit românul din Roma. Georgia Meloni a transmis un mesaj emoționant pentru familia bărbatului

Data publicării:
Torre dei Conti-roma-prabusire
Praful se ridică în urma prăbușirii unei părți din turnul Torre dei Conti. Foto: REUTERS/Remo Casilli
Din articol
Eforturi uriaşe ale echipelor de intervenţie Mesajul premierului Giorgia Meloni „Totul s-a întâmplat în câteva secunde” Torre dei Conti

Românul de 66 de ani care a murit, luni noapte, într-un spital din Roma, la scurt timp după ce echipele de salvare l-au scos de sub dărâmături, după 11 ore, în urma prăbuşirii parţiale a unui turn medieval aflat în renovare, lucra la o companie italiană, specializată în restaurarea unor cunoscute monumente şi clădiri istorice, între care Castel Sant'Angelo, din capitala Italiei. La ampla operaţiune de 11 ore în încercarea de a-i salva viaţa românului au participat zeci de salvatori cu drone şi instrumente de înaltă tehnologie, inclusiv un dispozitiv uriaş de aspirare a molozului.

Octav Stroici, originar din Suceava, în vârstă de 66 de ani, era de mulţi ani în Italia şi locuia împreună cu familia în suburbiile Romei. El era specializat în construcţii şi, împreună cu alţi români şi un italian, făcea parte dintr-o echipă cu experinţă, responsabilă de restaurarea unor monumente sau clădiri istorice din Italia, fiind angajaţi ai companiei Edilerica, relatează presa italiană.

Potrivit Corriere della Sera, Torre dei Conti, un turn medieval fortificat construit în secolul al XIII-lea de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa, era închis din 2007 şi beneficia de una dintre cele mai mari subvenţii din Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR) „Caput Mundi”, pentru restaurarea sa fiind alocaţi aproape 7 milioane de euro. Restaurarea sa includea consolidarea structurală, restaurarea, instalarea sistemelor electrice, de iluminat, sisteme de alimentare cu apă, crearea unui muzeu, construirea unui centru de servicii pentru zona arheologică centrală, a unei săli de conferinţe şi a unor spaţii de expoziţie, precum şi a unui traseu pentru vizitatori către turn şi zona subterană.

Prima fază a lucrărilor era deja începută şi prevedea îndepărtarea azbestului şi lucrările preliminare. Publicaţia menţionează, citând documente oficiale, că înainte de începerea lucrărilor au fost făcute studii structurale, teste de sarcină şi prelevări de probe pentru a verifica adecvarea statică a structurii, care „au confirmat condiţiile de siguranţă necesare pentru a continua lucrările la podele”.

Eforturi uriaşe ale echipelor de intervenţie

Luni dimineaţă, o parte a turnului medieval s-a prăbuşit, în timp ce mai mulţi muncitori, între care şi Octav Stroici, lucrau în interiorul edificului. Doi dintre muncitori au scăpat teferi, iar un altul, un italian originar din Cosenza, a fost rănit grav, în prezent fiind în spital cu fracturi. Din păcate, Stroici, care se afla la primul etaj al clădirii în momentul prăbuşirii, a fost prins sub dărâmături. Ore în şir, salvatorii sosiţi la faţa locului au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-l scoate pe român de sub tonele de moloz. În pofida groazei de a fi îngropat sub dărâmături, a durerilor şi a prafului, acesta a fost conştient şi a comunicat în permanenţă cu salvatorii, care au încercat să-l scoată în viaţă, transmite news.ro.

Astfel, echipele de salvare au improvizat, din scânduri de lemn, un fel de „adăpost” deasupra românului, pentru a-l proteja cât de cât, cu puţin timp înaintea celei de-a doua prăbuşiri din turnul medieval. După cea de-a doua prăbuşire, echipele de intervenţie au folosit drone, instrumente de înaltă tehnologie pentru a constata dacă mncitorul mai era în viaţă şi chiar un fel de „dispozitiv gigant de aspirare a molozului” pentru a elibera o cale de acces prin structura afectată, care se putea prăbuşi în orice moment. Bărbatul avea doar capul şi umărul ieşite din bucăţile de zid prăbuşite care îl ţineau captiv la doi metri sub pompierii care încercau să ajungă la el şi care, după prima prăbuşire, reuşiseră chiar să-l atingă, relatează publicaţia citată.

În cele din urmă, salvatorii s-au folosit de mâinile goale, iar un medic i-a administrat lui Stroici o injecţie intramusculară cu analgezice pentru a-i alina suferinţa şi i-a aplicat o mască de oxigen pe faţă. Cu toate acestea, starea victimei era prea gravă, iar românul a murit la spital în urma unui stop-cardiorespirator, în pofida eforturilor medicilor de a-l resuscita, precizează publicaţia citată.

Reprezentanţii spitalului Umberto I, unde a fost dus Octav Stroici după ce a fost scos de sub dărâmături, au informat că au fost făcute încercări de resuscitare timp de aproximativ o oră. Potrivit spitalului, Stroici a ajuns la camera de urgenţă la ora 23:05 (ora locală) în stop cardiac. El a fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care, potrivit personalului serviciilor de urgenţă 118, fusese deja începută la locul prăbuşirii turnului. La sosirea la secţia de urgenţă, echipa medicală a continuat eforturile de resuscitare timp de aproximativ o oră. În ciuda acestui fapt, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită. În ciuda eforturilor depuse, decesul a fost pronunţat la ora 00:20 (ora locală)”, au mai precizat reprezentanţii unităţii spicaliceşti.

Mesajul premierului Giorgia Meloni

Premierul Italiei, Georgia Meloni, a transmis condoleanţe pentru „moartea tragică” a românului şi şi-a exprimat „profunda tristeţe”.

În numele meu şi al guvernului, îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbuşirii Torre dei Conti din Roma. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris”, a scris Georgia Meloni pe X, mulţumind încă o dată echipelor de salvare şi tuturor celor care au lucrat neobosit şi cu curaj pentru a încerca să-i salveze viaţa”.

În urma prăbuşirii parţiale a turnului medieval, un alt muncitor, italianul Gaetano La Manna, în vârstă de 64 de ani, din Cosenza, a suferit răni grave şi se află internat în spital.

„Eram la etajul al patrulea al schelei, curăţând tencuiala, când am auzit un zgomot. Am văzut praf ridicându-se din prăbuşirea arcului de lângă zona liftului şi am alergat imediat jos. Totul se zguduia, iar când eram la etajul al doilea, s-a prăbuşit totul, iar din acel moment, nu-mi mai amintesc nimic”, a declarat Gaetano La Manna, de pe patul de spital, potrivit publicaţiei citate.

Internat în spital în stare critică, cu o posibilă leziune la cap, a fost supus unor analize care au arătat că nu este în pericol de moarte, având o rană la ceafă, un hematom mare la tâmpla stângă şi nasul spart.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”

Românul Octav Stroici locuia de mulţi ani în Italia împreună cu soţia sa, care a asistat la eforturile echipelor de salvare alături de ambasadoarea României, Gabriela Dancău, şi de doi colegi ai soţului său, tot români, care au scăpat nevătămaţi din prăbuşire.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde. (...) Un nor uriaş ne-a învăluit în timp ce se prăbuşea. M-am gândit imediat să ies din acel iad. Am observat o conductă de apă pe un balcon şi m-am gândit că aş putea coborî pe ea, dar în schimb am fost salvat de pompieri şi de doi colegi”, a spus unul dintre românii salvaţi.

El a povestit că schela pe care se afla împreună cu ceilalţi doi colegi a rezistat, iar o macara i-a coborât. „Desigur că mi-a fost frică”, a continuat el.

Amintirea celuilalt coleg despre acele momente este aproape identică. „Totul s-a întâmplat atât de brusc”, repeta el, în stare de şoc.

„Este imposibil să descriu ce s-a întâmplat. Când ne-am dat seama că suntem în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a învăluit şi, din fericire, pe salvatori, la scurt timp după aceea”,a povestit celălalt român salvat.

Prietenii lui Stroici au asistat la a doua prăbuşire, la aproximativ o oră după prima, când erau deja în siguranţă, dar ştiau că unul dintre ei rămăsese sub dărâmături. Corpurile lor erau acoperite de praf şi zgârieturi, dar chiar şi aşa, au refuzat să fie duşi la spital după ce au primit îngrijiri medicale iniţiale la faţa locului, dorind să rămână aproape de compatriotul lor. A doua prăbuşire nu a făcut decât să le sporească îngrijorarea pentru colegul lor.

Muncitorii formau un grup de lucru cu experienţă, atât ca vârstă, cât şi din perspectiva tipului de muncă pe care o făceau, respectiv restaurarea unor monumente şi clădiri istorice. Ei lucrau pentru Edilerica, o companie responsabilă de restaurarea Mausoleului-Ossuarului Garibaldi, a Turnului Savelli şi a monumentului dedicat Anitei Garibaldi, precum şi a cunoscutului „Castel Sant'Angelo”.

Torre dei Conti

Torre dei Conti este un turn fortificat medieval din Roma, situat în apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman. Construit în secolul al XIII-lea, turnul era unul dintre cele mai impresionante fortificaţii care dominau Roma medievală. Înalt de 29 de metri, Torre dei Conti se află lângă unul dintre punctele turistice importante ale Oraşului Etern, fiind la jumătatea drumului pe Via dei Fori Imperiali, bulevardul larg care duce de la Piazza Venezia din centrul oraşului la Colosseum.

Clădirea a găzduit cândva birourile primăriei, dar nu a mai fost utilizată din 2006 şi era în curs de renovare în cadrul unui proiect de patru ani care urma să se încheie anul viitor, potrivit autorităţilor oraşului Roma.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Clădirea a fost ridicată de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa la începutul secolului al XIII-lea şi era iniţial de două ori mai înaltă, dar a fost redimensionată după pagubele provocate de cutremurele din secolele al XIV-lea şi al XVII-lea.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
ludovic orban digi24
2
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Alexander Lukașenko
5
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Digi Sport
Dați afară imediat! Ce făceau doi jurnaliști în direct la TV, chiar în spatele prezentatorului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din...
Dick Cheney
A murit Dick Cheney, unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai...
calin georgescu anca alexandrescu
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ultimele știri
Scurgere de gaz la Liceul Theodor Pallady. Unitatea a fost evacuată
Ionuț Moșteanu anunță că ar putea prezenta în Parlament inclusiv informații clasificate despre retragerea unor trupe SUA din România
Dispozitivele inteligente dintr-o locuinţă, ținta a aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Care sunt cel mai des vizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Torre dei Conti-roma-prabusire
Românul prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti a fost scos, dar a murit în ambulanță. Mesaje de la Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei, după ce Maria Zaharova a ironizat prăbuşirea turnului medieval din centrul Romei
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea
Propofol
Ce este Propofol, anestezicul găsit în camera unde a murit doctorița din Buzău. Medicamentul, cauza decesului lui Michael Jackson
Soarele răsare deasupra muntelui Vezuviu și a orașului Napoli
Secretele filosofului care a fondat Stoicismul au fost descifrate după ce un papirus recuperat din cenușă a fost citit de cercetători
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și...
Fanatik.ro
Jucătorul dorit de FCSB semnează cu Dinamo: “Sunt negocieri avansate!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre Edi Iordănescu! Semnează azi! Update exclusiv
Adevărul
Soluția germană pentru medicii de gardă, contestată: „Vă zugrăvește cineva casa din pasiune?” DEZBATERE
Playtech
Autostrada care îți încarcă mașina electrică din mers. Cum funcționează „minunea” wireless, cât de eficientă...
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Adrian Mutu a făcut anunțul, după ce a bătut palma cu Fiorentina
Pro FM
Thalia, imaginile care au stârnit controverse printre fani: „Ce ți-ai făcut de ești așa frumoasă?” Cum arată...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Pitești, privită cu pesimism: „Cine mai crede că până în 2028 vor fi gata sectoarele cele...
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Timpul se oprește pentru Demi Moore. Eleganță, transparență și putere feminină, în cea mai curajoasă apariție
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”