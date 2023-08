Filmul tragediei în care o familie a murit. Șoferul vinovat de accident urla și se dădea cu capul de tetieră ca să nu adoarmă

Apar detalii revoltătoare din dosarul teribilului accident de acum 8 luni, în care o familie din Spania și-a pierdut viața pe un drum din județul Sibiu. Șoferul vinovat de tragedie era rupt de oboseală, făcuse depășiri la limită, dar și un alt accident înainte, scrie Turnul Sfatului. Ca să nu adoarmă la volan, bărbatul se lovea cu capul de tetieră, dădea muzica la maximum și urla singur în mașină, reiese din datele de la dosar. Deși a cerut să îi fie schimbată încadrarea în ucidere din culpă, instanța a decis ca bărbatul să fie trimis în judecată pentru omor. Următorul termen în proces va fi pe 7 septembrie 2023.

Accidentul a avut loc pe 4 decembrie 2022, pe DN1, în zona împădurită de pe Hula Bradului, dintre Sibiu și Avrig. Șoferul vinovat de tragedie, un bărbat de 63 de ani din Gorj, se întorcea din Germania și a condus fără oprire, scrie sursa citată, cel puțin o zi și jumătate înainte de impactul mortal. Avea o viteză de 128 km/h într-o zonă cu limită de 50.

"Dacă mă lua somnul, dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul"

Din sens opus venea un alt autoturism, la volanul căruia se afla o tânără de 21 de ani din Spania, venită în România cu o bursă Erasmus. În mașina închiriată se aflau părinții ei, dar și sora mică, de 15 ani, aflați în vacanță în țara noastră.

Bărbatul de 63 de ani a intrat pe banda din sens opus, într-o zonă marcată cu o linie dublă continuă. Tânăra, care rula cu 40 km/oră, nu a putut evita impactul frontal și a fost proiectată în zidul de beton de la marginea drumului. Părinții tinerei au decedat pe loc, iar cele două fete ulterior, la spital.

"Dacă mă lua somnul, simțeam și mă controlam. Dădeam cu capul de tetieră sau deschideam geamul sau dădeam muzica la maximum și fredonam. De asemenea, aveam o mantră pe care o fredonam și care consideram că mă ajută, mă protejează și mă duce în siguranță până la destinație” - declarație inculpat din 7 decembrie 2022.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în data de 2 decembrie 2022, în jurul orei 14:00, inculpatul s-a urcat la volanul mașinii din localitatea Birkenau, unde lucra ca îngrijitor pentru bătrâni, și a condus până în localitatea Furth, la aproximativ 200 de kilometri distanță, unde a înnoptat la un prieten. A doua zi, pe 3 decembrie, în jurul orei 10:00 a pornit spre România, un drum de aproximativ 1.300 de kilometri. După 7 ore de condus a vrut să se oprească la un hotel înainte de Budapesta, dar, spune bărbatul, nu a găsit loc de cazare. Din cauza frigului, a reușit să doarmă doar o oră în mașină, iar la 03 noaptea a pornit din nou la drum. Pentru că nu cunoștea traseul, în Ungaria s-a rătăcit, dar într-un final, cu ajutorul altor șoferi, s-a îndreptat spre localitatea Szeged, scriu jurnaliștii de la Turnul Sfatului.

"Am ațipit de multe ori și Dumnezeu m-a ţinut în braţe de fiecare dată"

"După ce a reușit să înțeleagă traseul pe care urma să se deplaseze, acesta a pornit din nou la drum, dar fiind 'rău de somn', după cum el a menționat, a început să facă diverse gesturi care să-l ajute să stea treaz, respectiv să urle, să pornească radioul, să deschidă geamul sau să se maseze la picior din cauza amorțelii. Deși se afla într-o stare avansată de oboseală și era să fie implicat în diverse evenimente în trafic, aspecte care reies atât din discuțiile pe care le purta prin intermediul aplicației whats'app, cât și din declarația de suspect, a continuat să conducă pe autostradă unde, din cauza oboselii, a ațipit la volan și a intrat într-un parapet, ocazie cu care a oprit pentru a-și verificat mașina și avariile produse,” scriu procurorii la dosar.

În rechizitoriu apar și transcrierile mai multor înregistrări audio, schimbate prin intermediul aplicației WhatsApp între șofer și iubita lui din țară:

"Vai, ce sperietură am tras acuma, ce sperietură am tras... Eu o pusesem pe pilot automat și eram pe prima bandă, că nici unul nu mergea cu 130 (...) În ultimă instantă nu l-am bușit pe ăla din fața mea, pentru că se îngusta strada la mine (...) Acuma mă opresc să vedem ce daune am făcut la mașină că, după cum ți-am zis, oboseala își spune cuvântul. Am ațipit de multe ori și Dumnezeu m-a ţinut în braţe de fiecare dată, dar până la urmă tot am lovit parapetul, și vreau să văd dacă, ce am făcut la masină

"Am scăpat foarte ieftin, iubire! Doar două mici dâre, așa, ca și cum două zgârieturi mici. Doamneeee! Doamneeeee! (...) Am scăpat ușor, gata! De aici încolo o să urlu în mașină, dau drumul la geam din când în când. Sper, sper să ajung. Da, oboseala e foarte, foarte mare!", se arată în transcrierile mesajelor audio care apar la dosar.

A cerut să fie judecat pentru ucidere din culpă, nu omor calificat

În rechizitoriu, scrie sursa citată, sunt semnalate și mai multe declarații ale unor martori, care s-au intersectat pe șosea cu mașina condusă de șoferul vinovat. Oamenii povestesc cum au fost depășiți de bărbat cu viteză, în multe cazuri la limită, pentru ca ulterior acesta să reintre pe bandă și să frâneze violent.

Cercetat pentru omor, șoferul vinovat a cerut în instanță schimbarea încadrării juridice în cea de ucidere din culpă. În ședința din 26 iulie 2023, instanța i-a respins, însă, cererea.

"Inculpatul a recunoscut că se afla într-o stare «foarte, foarte mare de oboseală», că nu cunoștea traseul, că nu era obișnuit să conducă pe parcursul mai multor ore, că a mai ațipit de mai multe ori în timp ce conducea, că a mai avut incidente pe parcursul drumului şi chiar acceptat producerea unui incident manifestând o atitudine de indiferență cu privire la acesta, sperând că nu se va mai produce vreun accident rutier. (…) Rezultă suspiciunea rezonabilă că faptele de care este acuzat inculpatul se circumscriu infracțiunii de omor calificat, prev. de art. 189 alin. 1 lit. f din C.pen. şi nu ucidere din culpă întrucât, acesta a acționat cu forma de vinovăție a intenției indirecte, în sensul că a prevăzut posibilitatea producerii unui accident rutier, ca rezultat al acțiunilor sale și, chiar dacă nu l-a urmărit, a acceptat producerea acestui rezultat", se arată în hotărârea instanței citată de jurnaliștii de la Turnul Sfatului.

Următorul termen în proces a fost fixat pentru 7 septembrie 2023.

Editor : Izabela Zaharia