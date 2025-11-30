Live TV

Fiscul controlează în prezent 49 de persoane cu mașini de lux, mai analizează alte 300, dar nu a confiscat niciun autovehicul

Data publicării:
masini lux

Preşedintele ANAF, Adrian Nica, a declarat duminică, despre confiscarea maşinilor de lux, că în această etapă sunt în control la 49 de persoane şi mai au în procedură de analiză încă 300, el precizând că nu au confiscat, până la prezenta dată, nicio maşină.

„În această etapă suntem în control la 49 de persoane şi mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat, până la prezenta dată, nici o maşină. Am constatat aici şi un fenomen de la celebrul manelist din judetul Argeş care, odată ce a venit ANAF-ul, până să emitem noi titlul, îşi înstrăinează bunurile. Am gândit un mecanism şi aici, în sensul în care persoanele care vor cumpăra aceste bunuri prin cumpărături care nu au substanţă, adică nu au materialitate, nu trimit banii, vor fi şi ele vizate de control. O să vă prezentăm, cred eu, un maxim de două săptămâni, câte maşini confiscăm. Avem persoane interesante. O să vedeţi după finalizarea acestor acţiuni rezultatele”, a declarat Adrian Nicuşor Nica, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Întrebat despre faptul că sunt oameni în ANAF care se tem de bombardieri, Nica a spus: „Aici este o problemă. Colegii noştri, după cum ştiţi, ca toţi ceilalţi, suportă deciziile luate, respectiv, salarizarea este cea care e bine cunoscută deoarece ei îşi fac declaraţii de avere”.

Şeful ANAf a precizat că un angajat ANAF care nu e pe funcţie de şef de serviciu are un salariul în jur de 7.400-7.600 lei.

„Nu e uşor pentru ei să facă astfel de controale. Vorbim de un profil de om din societate care nu a luat niciodată în calcul posibilitatea de a-şi plăti taxe şi, practic, inspectorii ANAF sunt primii care se întâlnesc cu el. Până la agresiune nu am ajuns, dar, de obicei, când se întâmplă astfel de lucruri, ei se retrag de acolo sau sună la 112 şi cer ajutorul Poliţiei. Iar de fiecare dată când am cerut ajutorul, am fost sprijiniţi de jandarmi sau de poliţie. Dar este o acţiune delicată a lor, mai ales că mulţi trăiesc în zonele acelea, şi, pentru a preîntâmpina situaţiile în care un inspector din judeţul lui merge să controleze o persoană care nu-şi declară de mult veniturile din judeţul ăla, am decis să aducem inspectori, să încrucişăm zonele, ceea ce, evident, ne generează ceva costuri, pentru că avem costurile de deplasare pe care le suportăm din bugetul pe care îl avem”, a explicat șeful Fiscului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
firma anaf de la intrarea in cladire
ANAF face recurs la decizia judecătorilor privind respingerea sechestrului în cazul Iohannis: Ne-am așteptat la o conformare voluntară
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Fiscului anunță controale la aproape 400 de români care fac bani pe OnlyFans și spune că va cere schimbarea legislației
lansare vanghelie 16 INQ Marian Vanghelie
ANAF a declanșat executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea prejudiciului de peste 13,7 milioane de lei
anaf-1-1536x1024
ANAF: 103 de femei și bărbați care fac conținut pe platformele pentru adulţi, venituri nedeclarate de peste 64 milioane de lei
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fiscul a pus ochii pe românii care fac bani pe site-urile de adulți. Datorii la stat de milioane de lei
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - CANDIDAT USR - INTALNIRE CU OAMENI DE
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl...
Elena Lasconi
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul...
dorin cioaba
Dorin Cioabă, absolvent a două facultăți de stat: Politicienii au...
Ultimele știri
Criza apei în Prahova și Dâmbovița. Buzoianu: Știm că în acele instituții numirile au fost politice, oamenii nu sunt cei mai competenți
Lasconi, convinsă că ar fi ajuns președinte: Sistemul a pus întâi presiune pe mine, apoi a găsit metoda mizerabilă de a anula alegerile
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă, dacă nu mai e? Cineva trebuie să plătească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 1-7 Decembrie 2025. Cum influențează Luna Plină în Gemeni fiecare zodie în parte
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Gigi Becali a dat verdictul după cea mai controversată fază din Farul – FCSB 1-2: „Niciodată!”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Cum a făcut Gigi Becali primul milion de euro, de fapt. Afacerea care l-a îmbogățit pe patronul FCSB
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Gref, grepfrut, grefrut sau grep: ce forme sunt corecte în limba română
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...