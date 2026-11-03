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Fiul lui Tudorel Toader, acuzat de viol, a fost eliberat din închisoare și plasat în arest la domiciliu

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Alexandru Toader și Tudorel Toader. Foto: Facebook
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Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 19 zile. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis contestaţia la măsura arestului preventiv.

„Admite contestaţia formulată de inculpatul Toader Ionuţ Alexandru împotriva încheierii penale nr. 1/JDL din data de 24 octombrie 2026, pronunţate de Curtea de Apel Iaşi – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 1011/45/2026. Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în dosarul penal nr. 15504/261/P/2025, privind pe inculpatul Toader Ionuţ Alexandru”, au decis, marţi, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Aceştia au înlocuit măsura arestului preventiv privind pe contestatorul inculpat Toader Ionuţ Alexandru cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 19 zile începând cu data de 03.11.2026 şi până la data de 21.11.2026, inclusiv.

„(...) dispune ca pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul Toader Ionuţ Alexandru să nu părăsească imobilul în care locuieşte fără forme legale în ..., fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta”, se mai arată în minuta sentinţei.

De asemenea, Alexandru Toader trebuie:

  • să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;
  • să nu comunice cu persoanele vătămate şi cu martorii din prezenta cauză.

În baza art. 221 alin. 4 din Codul de procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu va fi înlocuită cu măsura arestului preventiv sau poate fi reţinută în sarcina sa săvârşirea infracţiunii de evadare prev de art. 285 alin. 3 lit c din Codul penal. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Toader Ionuţ Alexandru, (...), arestat preventiv de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.1/UP din data de 24 octombrie 2026 emis de Curtea de Apel Iaşi Secţia penală şi pentru cauze cu minori vizând pe inculpat, dacă acesta nu este arestat în altă cauză şi plasarea în arest la domiciliu”, au mai decis magistraţii.

Decizia este definitivă.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii luate sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

El fusese reţinut în cursul zilei de vineri de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Rectorul Universităţii Alexandru Ioan Cuz  din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni că Alexandru Toader va avea interdicţia să desfăşoare activităţi didactice şi în situaţia în care măsura arestării preventive va fi anulată. Rectorul Liviu George Maha a precizat că decizia a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul universităţii.

De asemenea, Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, „pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori”.

Marţi seară, Alexandru Toader a fost scos din arestul Poliţiei Iaşi şi dus la cabinetul său notarial, unde au avut loc percheziţii. Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader a părăsit sediul Poliţiei judeţene Iaşi purtând o mască de protecţie pe faţă şi având mâinile încătuşate. Percheziţiile, la care a asistat Alexandru Toader, au durat câteva ore.

Potrivit publicaţiei dezvăluirea.ro, anchetatorii ar fi făcut verificări şi la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, unde Alexandru Toader ar avea biroul.

Alexandru Toader este acuzat că a hărţuit sexual două studente. Una dintre tinere a povestit jurnaliştilor că a cedat avansurilor şi a întreţinut relaţii sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la notariatul pe care Alexandru Toader îl deţine în centrul Iaşiului.

Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susţin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader şi că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

 

Editor : C.L.B.

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