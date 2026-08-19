Specialiștii, geologii și pompierii din Arad se luptă cu o situație neobișnuită în Parcul Natural Lunca Mureșului, în zona dintre Pecica și Arad. Copacii par să ardă de la rădăcini către exterior, iar focul nu poate fi stins complet de aproximativ un an. Sursa focarului este un mister, spre disperarea localnicilor care trăiesc cu teama ca nu cumva focul să se extindă. „Pompierii au încercat să-l stingă și nu reușesc”, spun îngrijorați oamenii din zonă.

„Cum sunt carbonizate rădăcinile de la arbori. Apar ca niște... Dacă scoatem, ca niște roci foarte tari. Pare, la prima vedere, o piatră”, spune Ovidiu Pârv, reprezentant Parcul Natural Lunca Mureșului.

De aproximativ un an, o porțiune din Parcul Natural Lunca Mureșului pare că stă pe o flacără aprinsă. Specialiștii încă n-au descoperit sursa focului și fac cercetări.

„Aici ar trebui să avem doar un teren nisipos, nu efectiv aproape ca o piatră. Ipoteza mea este, și am auzit-o și la alții: s-ar putea să fie straturi de turbă care ard în subteran. Poate să fie o astfel de ipoteză. Nu sunt gaze, că s-ar fi detectat. Poate să fie un fenomen mai complex de care nici eu nu-mi dau seama la ora actuală”, completează Ovidiu Pârv.

„Pompierii militari arădeni au intervenit de șapte ori în ultimele luni. Cercetează cauza probabilă a producerii incendiilor în zonă, respectiv se cercetează ce substanțe este posibil să se afle în solul din zonă”, a transmis, pentru Digi24, Daniel Baciș, reprezentant ISU Arad.

Între timp, localnicii stau cu frica-n sân.

„Pădurea să nu ia foc, eu știu... să ajungă până aici. Ferească Dumnezeu! Ar fi o flacără de mult timp, au fost pompierii, au încercat să-l stingă și nu reușesc și în continuu arde. Ceva gaze, nu știu ce este acolo”, spune un localnic.

„Cred că e un pericol, pentru că și ultima dată când am sunat eu - noi avem aici un adăpost de animale, oamenii cu terenul au recoltat - erau paie pe tot câmpul și s-a aprins. Foarte repede a ajuns focul până aici aproape, inclusiv vecinii de la case veneau noaptea cu ATV-urile să verifice dacă nu-i pericol”, mărturisește o femeie din sat.

Flăcările care ar porni de la zeci de metri adâncime s-au extins și la pădure. 30 de hectare de vegetație din fondul forestier național au ars în doar două zile, spun autoritățile. Totul a fost alimentat de caniculă și vânt.

„Cred că singura soluție ar fi ca toată zona asta să fie inundată, umectată. E un braț mort al Mureșului, pe care eu l-am prins în ultimii 10 ani o dată inundat. Din cauza secetei, Mureșul este legat de nivelul apei din Mureș”, mai spune Ovidiu Pârv.

„Una dintre soluții a fost deschiderea stăvilarului de pe canalul Mureșel, pentru a pompa apa de la stația de epurare pe canalul Mureș Mort. Canalul are aproximativ 9 km până în zona incendiului”, explică Alexandru Iulian Pantea, director ANIF Arad.

Parcul Natural Lunca Mureșului se întinde pe o suprafață de aproape 17.500 hectare.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia