Flagrant DNA după ce o persoană a cerut 11.000 de euro, cu promisiunea că are influență asupra conducerii ANAF

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au prins în flagrant o persoană care a cerut 11.000 de euro de la administratorul unor companii, în așa fel încât să nu aibă probleme în urma controalelor ANAF.

Inculpatul prins în flagrant de DNA a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit unui anunț al parchetului anticorupție.

„​Inculpatul ​ar ​fi ​pretins ​de ​la ​un ​administrator ​al ​mai ​multor ​societăți ​comerciale ​suma ​de ​11.000 ​EURO, ​susținând ​că ​are ​influență ​asupra ​unor ​persoane ​cu ​funcții ​de ​conducere ​din ​cadrul ​ANAF ​și ​asupra ​unor ​inspectori ​antifraudă. ​

În ​schimb, ​inculpatul ​ar ​fi ​promis ​să ​determine ​inspectorii ​să ​îi ​asigure ​administratorului ​tratament ​favorabil ​și ​să ​îl ​informeze ​cu ​privire ​la ​eventualele ​sesizări ​penale”, a anunțat DNA.

Potrivit procurorilor, la firmele verificate de ANAF au fost descoperite obligații de plată către bugetul de stat în valoare de 700.000 de lei.

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Editor : M.G.