Flagrant DNA în Slănic Moldova. Primarul Benone Moraru a fost reținut de procurorii anticorupție

Primarul din Slănic Moldova (din județul Bacău), Benone Moraru, a fost reținut de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) după ce a fost prins în flagrant în timp ce a luat 6.000 de euro de la un afacerist. Edilul este cercetat pentru luare de mită și va afla în cursul zilei dacă își va petrece următoarele 30 de zile după gratii.

Benone Moraru (membru PSD, potrivit informațiilor din presă) a fost reținut de procurorii DNA pe parcursul zilei de 27 octombrie, fiind acuzat de luare de mită, potrivit comunicatului oficial transmis de parchetul anticorupție.

Procurorii au transmis că primarul din Slănic Moldova ar fi primit două tranșe de bani, una în valoare de 15.000 de euro și alta în valoare de 6.000 de euro (moment în care a fost prins în flagrant) de la un afacerist care obținuse un contract cu primăria orașului.

Este vorba de contractul care are ca obiect: „Intervenție în primă urgență – Refacere capacitate alimentare cu apă potabilă din dren la nivelul orașului Slănic-Moldova, județul Bacău”.

Procurorii arată că mita ar fi fost dată „în legătură cu atribuirea, prelungirea și executarea contractului, în contextul în care o parte dintre lucrările executate fuseseră deja decontate de primărie”.

Editor : M.G.