Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical": „Totul a apărut după expunerea fizică la o femeie vaccinată"

Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical": „Totul a apărut după expunerea fizică la o femeie vaccinată"
„Afirmații nefundamentate științific” Ședință extraordinară la Colegiul Medicilor, după postarea Flaviei Groșan

Flavia Groșan, medicul controversat care încă din timpul pandemiei de COVID-19 lansa diverse teorii ale conspirației, a revenit cu o nouă teorie despre contactul fizic dintre persoanele care s-au vaccinat anti-COVID și cele care nu s-au vaccinat. Colegiul Medicilor se va reuni într-o ședință pe parcursul zilei de luni, 25 august, pentru a discuta despre acest caz, în timp ce Societatea Română de Pneumologie a catalogat teoria Flaviei Groșan drept „afirmații nefundamentate științific”.

Flavia Groșan a generat din nou o controversă după o postare lansată duminică, 24 august.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată”, a scris Flavia Groșan, medic pneumolog, pe Facebook.

Ea susține, practic, că o persoană nevaccinată care intră în contact cu o altă persoană vaccinată, doar anti-COVID, „încetează să respire brusc”.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike (...) A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a adăugat medicul controversat.

„Afirmații nefundamentate științific”

Prima instituție medicală care a reacționat a fost Societatea Română de Pneumologie (SRP), care a subliniat că postarea Flaviei Groșan „nu reprezintă și nu reflectă în niciun fel poziția oficială a SRP”.

„Societatea Română de Pneumologie promovează și susține exclusiv medicina bazată pe dovezi științifice, conform ghidurilor și recomandărilor internaționale validate. În acest sens, SRP respinge ferm orice afirmații nefundamentate științific și avertizează asupra riscului pe care dezinformarea și propagarea de „fake news” medicale îl au asupra sănătății publice și asupra încrederii populației în profesia medicală”, a transmis Societatea Română de Pneumologie, ca reacție la postarea Flaviei Groșan.

SRP amintește că are misiunea Societății este de a „sprijini pacienții, profesioniștii din sănătate și autoritățile prin expertiza medicală de nivel înalt, cercetare și educație continuă”.

Ședință extraordinară la Colegiul Medicilor, după postarea Flaviei Groșan

În același timp, președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a anunțat că a cerut o anchetă în acest caz din partea filialei din Bihor, după cum a transmis jurnalista Digi24 Carla Tănasie. 

„Aseară am aflat de această postare, în această dimineață am luat legătura cu dna conf. dr. Carmen Pantis, președintele Colegiului Medicilor Bihor, și vicepreședinte al CMR și am discutat despre acest subiect. Dna dr. Pantiș a convocat deja conducerea Colegiului Medicilor Bihor, înțeleg ca la prânz vor avea o ședință extraordinară și vom comunica imediat după pe acest subiect”, este declarația Cătălinei Poiană.

Cătălina Poiană a mai subliniat că „un medic în desfășurarea activității medicale, inclusiv în spațiul public, NU trebuie să dezinformeze”.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să se pronunțe având la bază medicina bazata pe dovezi sau în caz contrar să susțină cu dovezi clare demonstrabile în fața comunității medicale afirmațiile făcute (...) Trebuie să luăm atitudine în cazurile de medici cu derapaje grave la adresa științei și al adevărurilor medicale, care pot să prejudicieze sănătatea publică”, a adăugat președintele CMR. 

Vom reveni cu concluziile ședinței Colegiului Medicilor Bihor, în momentul în care vor fi transmise publicului.

Flavia Groșan este cunoscută pentru teoriile conspirației lansate, în special cele legate de pandemia de COVID-19. În 2021, de exemplu, Groșan a generat o adevărată psihoză după ce a spus că medicii omoară pacienți prin oxigenoterapie.

La acel moment, Groșan a scăpat fără sancțiune din partea Colegiului Medicilor Bihor, ba chiar a fost lăudată de Carmen Pantiș, președinta forului.

