Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer

Data actualizării: Data publicării:
dr flavia grosan
Dr. Flavia Groșan era cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor. Sursă foto: Facebook

Medicul conspiraționist cunoscut în mediul online pentru pozițiile anti-vaccin și răspândirea teoriilor conspirațiilor privind epidemia de COVID-19 era internat de la mijlocul lunii octombrie. 

Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei de COVID-19, a fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă.

Aceasta ar fi avut cancer cu multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale, potrivit publicației. Potrivit presei locale aceasta „avea convulsii, a făcut stop-cardiorespirator și a fost resuscitată”.

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan posta pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) un mesaj, arătând că suferea de „tuse epuizantă” și că avea o „durere atroce la întreg plămân”.

Ea era anchetată disciplinar de Colegiul Medicilor din România, după ce postase un mesaj, fără dovezi, conform căruia o persoană vaccinată poate îmbolnăvi o persoană nevaccinată prin relaţii intime.

După declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că există o legătură între paracetamol și autism, Flavia Groşan a susţinut că ea nu a prescris niciodată paracetamol: `Ştiinţa? Poate. Intuiţie, sigur”.

Încă din pandemia de COVID-19 ea a ieșit în spațiul public cu teorii controversate legate de protocoale medicale, vaccinuri și tratamente neconvenționale.

