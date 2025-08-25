Live TV

Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului Medicilor: „Nu am argumente științifice. Mă dezic de ea"

Flavia Groșan revine asupra teoriei lansate, după reacția Colegiului Medicilor: „Nu am argumente științifice. Mă dezic de ea"
Colegiul Medicilor a decis să o ancheteze disciplinar pe Flavia Groșan Explicații științifice prin care e demontată teoria Flaviei Groșan

Flavia Groșan s-a dezis de teoria lansată recent și catalogată de experți drept „fake-news medical”, despre contactul fizic dintre persoanele vaccinate anti-COVID și cele nevaccinate. Anunțul medicului controversat a venit la puțin timp după ce a fost lansată o anchetă disciplinară a Colegiului Medicilor Bihor.

Flavia Groșan a scris o nouă postare pe Facebook prin care a explicat că teoria legată de contactul fizic dintre persoanele vaccinate anti-COVID și cele nevaccinate a fost copiată de la altcineva.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă (...) Eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, este o nouă postare lansată de Flavia Groșan, medic controversat din Bihor.

Colegiul Medicilor a decis să o ancheteze disciplinar pe Flavia Groșan

Noua postare vine la scurt timp după ce a avut loc o ședință a Colegiului Medicilor Bihor, în care a fost analizată teoria lansată de Flavia Groșan. În această ședință, conducerea Colegiului Medicilor Bihor a decis declanșarea acțiunii de cercetare disciplinară. 

„Atragem atenția că dna Dr. Groșan Flavia nu este la prima abatere de postare a unor informații fără fundament științific care ajung să fie percepute ca -adevăruri științifice-”, a transmis Colegiul Medicilor Bihor, care a subliniat că în ședință se va discuta despre încălcarea „gravă” a normelor de etică și deontologie medicală în cazul Groșan. 

CITEȘTE ȘI: Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a apărut după expunerea fizică la o femeie vaccinată”

Postarea inițială a Flaviei Groșan:

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată”, a scris Flavia Groșan, medic pneumolog, pe Facebook. Postarea a fost ștearsă între timp.

Ea susținea, practic, că o persoană nevaccinată care intră în contact cu o altă persoană vaccinată, doar anti-COVID, „încetează să respire brusc”.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike (...) A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a adăugat medicul controversat.

Explicații științifice prin care e demontată teoria Flaviei Groșan

Reprezentanții Colegiului Medicilor au venit, însă, cu explicații științifice prin care au demontat teoria Flaviei Groșan. 

„Vaccinurile anti-COVID-19 nu conțin virus viu și nu se poate vorbi despre „shedding” după vaccinare, proteina spike este produsă tranzitoriu pentru stimularea sistemului imunitar, este imposibil biologic să provoace “ceață mentală sau oprirea respirației”, ARNm din vaccin nu se integrează în genom și nu are cum să producă la infinit proteina spike, aceste aspecte fiind cunoștințe elementare de biologie moleculare pentru orice medic”, a transmis Carmen Pantiș, în numele Colegiului Medicilor Bihor.

O explicație mai amplă a fost lansată de Comisia de microbiologie din cadrul Colegiului Medicilor România.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

