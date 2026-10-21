Florin Manole cere premierului demiterea șefului Inspecției Muncii. Numele lui Dantes Nicolae Bratu e legat de o anchetă in rem a DNA

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă, miercuri, că a cerut premierului schimbarea din funcţie a lui Dantes Nicolae Bratu, inspector şef al Inspecţiei Muncii, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu maşina de serviciu a acestuia care era încărcată cu diferite pachete. DNA a deschis o anchetă. „Inspecţia Muncii are o misiune prea importantă pentru a fi afectată de această situaţie”, a transmis Manole.

„I-am propus premierului schimbarea de urgenţă a domnului Dantes Nicolae Bratu din funcţia de inspector general de stat, în urma informaţiilor apărute în spaţiul public în luna septembrie. Atunci, presa a publicat imagini şi relatări despre predarea unor pachete şi bunuri în portbagajul autoturismului de serviciu. În consecinţă, DNA a deschis o anchetă penală”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.

Potrivit acestuia, „Inspecţia Muncii are o misiune prea importantă pentru a fi afectată de această situaţie”.

„Vreau o Inspecţie a Muncii care să îşi facă treaba, în care oamenii să aibă încredere şi care să aplice legea corect, fără excepţii”, afirmă ministrul.

La jumătatea lunii septembrie, în mediul online au apărut imagini care arătau cum mai multe persoane încărcau plase direct în portbagajul maşinii de serviciu a lui Dantes Nicolae Bratu.

DNA s-a autosesizat şi a deschis un dosar in rem, fiind vizată infracţiunea de luare de mită.

Editor : B.E.