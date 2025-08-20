Live TV

Video Focuri de armă în Sectorul 3 al Capitalei. Un tânăr a tras cu pistolul în direcția unei terase

Data actualizării: Data publicării:
pistol de jucărie
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Un cetățean străin a tras în dimineața zilei de miercuri, 20 august, șase focuri de armă în direcția unei terase din Sectorul 3 din București, informează Digi24. Poliția Capitalei a informat, după incident, că nu au existat răniți, iar cel care a tras focurile de armă a fost dus la audieri. 

Incidentul a avut loc la o terasă din Sectorul 3 al Capitalei.

„Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp”, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei.

Potrivit surselor Digi24, autorul este un cetățean străin, de 26 de ani, care a fost adus la audieri. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Atacul a fost raportat de o persoană prin apel la 112.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Un hoț fură telefonul din buzunarul din spate al pantalonilor
1
Un bărbat a furat un telefon dintr-un mall și, în două zile, a făcut plăți de 269.948 de...
Summit Alaska
2
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
4
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1...
mancare all inclusive
5
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la...
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Digi Sport
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1029620199
Ce țări europene se declară „pregătite” să-l primească pe Putin pe...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA în Mangalia. Primarul Cristian Radu ar fi în centrul...
profimedia-0826924054
MApN: Rusia a lansat „grupuri de drone” pentru a ataca Ucraina la...
accident a1
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei...
Ultimele știri
Încă un om a murit pe A1, după ce a fost acroşat de un TIR
Oameni furați în timp ce se aflau la cozile de la ghișee. Cum acționa o hoață în instituțiile aglomerate din Craiova
Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia și Belarus. Motivul invocat de către președintele Rinkevics
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sofer la volan
Reguli rutiere încălcate în lanț pe A2. Cum încearcă unii dintre șoferi să sfideze coloanele de mașini: „Am mers zeci de kilometri”
Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu, despre alegerile la Primăria Bucureşti: Dacă fragmentăm dreapta, vom da Capitala pe mâna unui extremist
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Avem deja sondaje referitoare la Primăria Capitalei, ştim destul de bine cum stăm. „Va fi nevoie să discutăm cu USR”
masina de politie in trafic
Rețineri și amenzi după scandalul dintr-un complex rezidențial din București. Dosar penal de lovire și tulburarea liniștii publice
chirie
Bucureștiul, cel mai scump oraș din țară pentru chiriași. În ce cartiere pot fi găsite cele mai accesibile chirii
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany Hensel, gemenele siameze care au fascinat lumea, pozate cu un nou-născut. Acum un an s-a...
Cancan
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
Fanatik.ro
Raport cutremurător: tortură și tratamente inumane filmate la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Tăcerea...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
Thiam, transferat de FCSB! Gigi Becali a detonat bomba de la miezul nopții
Adevărul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Pro FM
Rita Ora, declarație emoționantă pentru Taika Waititi, de ziua lui: „Sunt atât de mândră de tine, mă inspiri...
Film Now
Au strălucit una lângă cealaltă. Dakota Johnson, însoțită de mama sa, celebra Melanie Griffith, la premiera...
Adevarul
Cât de aproape e acum pacea în Ucraina și ce are de făcut România. „Asta arată capacitatea Europei de a se...
Newsweek
Ce interese de familie îl fac pe George Simion să nu voteze tăierea pensiilor speciale?
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Sharon Stone nu e convinsă că Hollywood-ul are nevoie de un nou Basic Instinct: "Nu știu de ce ai face asta...
UTV
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție după ce au fost terorizați de un fan. „Suntem nevoiți să...