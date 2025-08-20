Video Focuri de armă în Sectorul 3 al Capitalei. Un tânăr a tras cu pistolul în direcția unei terase
Un cetățean străin a tras în dimineața zilei de miercuri, 20 august, șase focuri de armă în direcția unei terase din Sectorul 3 din București, informează Digi24. Poliția Capitalei a informat, după incident, că nu au existat răniți, iar cel care a tras focurile de armă a fost dus la audieri.
Incidentul a avut loc la o terasă din Sectorul 3 al Capitalei.
„Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp”, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei.
Potrivit surselor Digi24, autorul este un cetățean străin, de 26 de ani, care a fost adus la audieri. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.
Atacul a fost raportat de o persoană prin apel la 112.