Un cetățean străin a tras în dimineața zilei de miercuri, 20 august, șase focuri de armă în direcția unei terase din Sectorul 3 din București, informează Digi24. Poliția Capitalei a informat, după incident, că nu au existat răniți, iar cel care a tras focurile de armă a fost dus la audieri.

Incidentul a avut loc la o terasă din Sectorul 3 al Capitalei.

„Din primele verificări, rezultă că autorul a folosit o armă letală (pistol) și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona. Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp”, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei.

Potrivit surselor Digi24, autorul este un cetățean străin, de 26 de ani, care a fost adus la audieri. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Atacul a fost raportat de o persoană prin apel la 112.

Editor : M.G.