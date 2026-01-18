Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, a declarat duminică seara, la Digi24, despre apelul la dialog făcut de președintele Nicușor Dan în scandalul Groenlandei, că tensiunile crescânde între aliații europeni și SUA pot avea „un impact extrem de serios” pentru țara noastră.

Fostul ministru de Externe avertizează că tensiunile între țările europene și SUA privind Groenlanda pot avea un efect „extrem de serios” pentru țara noastră.

„În acest moment, tot ceea ce se întâmplă în Europa și în Statele Unite, impactul la nivel regional în ceea ce privește România poate fi unul extrem de serios, pentru că noi suntem prinși aici, într-o zonă de război, datorită agresiunii Federației Ruse. Și un anume tip de istorie complicată, atunci când alții decid ce urmează să se întâmple. Deci, din punct de vedere al capacității multipolare naționale, trebuie făcut ceva șapte cu 24. Deocamdată nu s-a trecut de la retorică la doctrină”, a declarat Cristian Diaconescu.

El atrage atenția că România „trebuie să aibă în continuare un parteneriat strategic consolidat cu Statele Unite”.

„Trebuie să avem o Europă puternică, alături de care să dăm răspunsurile adecvate, indiferent la ce situație ne referim. Până la urmă principalul partener economic al Statele Unite este Europa, iar faptul că ar introduce sancțiuni privind opt state din Uniunea Europeană, taxările suplimentare, ne afectează pe toți. Discuția trebuie să meargă pe variante și evident nu toți vor fi favorizați. Dar un stat care înțelege exact în ce situație se află și care-i sunt parteneri, trebuie să folosească poate mai multe strategii, cu coeficientul de profesionalism, dar în egală măsură de cinism. Aceasta este lumea, nu îți poți permite să pierzi, pe o înțelegere globală care schimbă arhitectura de securitate, ritmul și mai ales determinarea”, adaugă acesta.

Președintele Nicușor Dan a transmis azi un apel la dialog, într-un mesaj pe X, în care se declară „profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici”.

Mesajul vine după amenințările cu noi taxe vamale ale președintelui american Donald Trump în contextul Groenlandei și reacțiile vehemente ale țărilor europene la acestea.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice între partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm dialogul direct, la nivelurile diplomatice adecvate”, a scris președintele, pe platforma X.

Citește și: Discuții critice la Bruxelles privind Groenlanda. UE ar putea riposta cu tarife de 93 de miliarde de euro la amenințările lui Trump

Editor : C.L.B.