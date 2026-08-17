Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), consideră că întâlnirea controversată dintre actuala șefă a CCR, Simina Tănăsescu, și prim-ministrul Ilie Bolojan nu trebuia să aibă loc sub nicio formă. „Curtea trebuie menținută în afara acestor scandaluri”, a subliniat Zegrean într-o intervenție la Digi24.

Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, a avut o intervenție la Digi24, unde a fost întrebat în principal despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, care a avut loc cu câteva zile înainte de decizia judecătorilor constituționali cu privire la Legea ANI, printre altele.

„În mod normal, ar fi trebuit să nu se întâmple această întâlnire. Nu are ce să discute președintele CCR cu prim-ministrul demis. Președintele CCR nu este supus niciunei alte instituții ale statului. CCR este o instituție independentă și trebuie să rămână așa, cei care fac parte din această instituție au obligația să respecte această condiție. Curtea trebuie menținută în afara acestor scandaluri”, a declarat Augustin Zegrean, în cadrul intervenției la Digi24.

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„Nu este normal să ai întâlniri secrete”, a subliniat Zegrean, cu argumentul că, în calitate de președinte al CCR, poți participa la evenimente publice alături de parlamentari sau miniștri.

„Dar nu înseamnă că am stat de vorbă cu ei despre lucruri secrete. Uitați unde se ajunge dintr-o scăpare. Nu cred că au făcut-o cu mare interes, pur și simplu nu și-au dat seama. E rău că s-a ajuns aici, pentru că nimeni nu va mai crede în temeinicia deciziei pe care ar trebui să o soluționeze”, a adăugat Augustin Zegrean.

Luni, CCR a avut pe ordinea de zi sesizările de neconstituționalitate asupra Legii ANI, dar și două sesizări ale AUR, pe tema Legii Biodiversității (jalon PNRR) și pe tema unui împrumut la BIRD.

Editor : M.G.