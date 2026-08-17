Live TV

Video Exclusiv Fost președinte CCR, după întâlnirea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu: „Ar fi trebuit să nu se întâmple”

Data actualizării: Data publicării:
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), consideră că întâlnirea controversată dintre actuala șefă a CCR, Simina Tănăsescu, și prim-ministrul Ilie Bolojan nu trebuia să aibă loc sub nicio formă. „Curtea trebuie menținută în afara acestor scandaluri”, a subliniat Zegrean într-o intervenție la Digi24.

Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, a avut o intervenție la Digi24, unde a fost întrebat în principal despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu, care a avut loc cu câteva zile înainte de decizia judecătorilor constituționali cu privire la Legea ANI, printre altele. 

„În mod normal, ar fi trebuit să nu se întâmple această întâlnire. Nu are ce să discute președintele CCR cu prim-ministrul demis. Președintele CCR nu este supus niciunei alte instituții ale statului. CCR este o instituție independentă și trebuie să rămână așa, cei care fac parte din această instituție au obligația să respecte această condiție. Curtea trebuie menținută în afara acestor scandaluri”, a declarat Augustin Zegrean, în cadrul intervenției la Digi24.

CITEȘTE ȘI: CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este constituțional. Declarațiile de interese financiare, neconstituționale

„Nu este normal să ai întâlniri secrete”, a subliniat Zegrean, cu argumentul că, în calitate de președinte al CCR, poți participa la evenimente publice alături de parlamentari sau miniștri.

„Dar nu înseamnă că am stat de vorbă cu ei despre lucruri secrete. Uitați unde se ajunge dintr-o scăpare. Nu cred că au făcut-o cu mare interes, pur și simplu nu și-au dat seama. E rău că s-a ajuns aici, pentru că nimeni nu va mai crede în temeinicia deciziei pe care ar trebui să o soluționeze”, a adăugat Augustin Zegrean.

Luni, CCR a avut pe ordinea de zi sesizările de neconstituționalitate asupra Legii ANI, dar și două sesizări ale AUR, pe tema Legii Biodiversității (jalon PNRR) și pe tema unui împrumut la BIRD.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
3
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Paradă militară Polonia
4
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Obit Hayden Panettiere
5
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Digi Sport
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
773981699_1595636181921083_2724171837835495676_n
Ilie Bolojan, la inaugurarea noilor pasaje din Oradea: „Eforturile pentru atragerea banilor europeni se reflectă în investiții”
intrarea in sala CCR
CCR a luat decizia în cazul Legii ANI: Amendamentul „Fritz” este constituțional. Declarațiile de interese financiare, neconstituționale
Ilie Bolojan
Ce soluții vede Bolojan pentru problemele din sistemul energetic. Stocarea, gazul și energia nucleară, printre priorități
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
ÎCCJ cere la rândul ei „clarificarea imediată și completă” în controversa stârnită de întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz.
Reacția lui Dominic Fritz după decizia CCR în cazul Legii ANI...
femeie canicula caldura apa
Meteorologii anunță „o săptămână a extremelor”. După avertizările de...
o mana pe pompa de benzina care umple masina
Cristian Bușoi explică de ce nu se vede imediat la pompă reducerea...
INSTANT_CANICULA_MUNCITORI_ASIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum se distrează și răcoresc muncitorii străini alături de localnici...
Ultimele știri
Măsură de urgență în sistemul energetic: Grupul 4 de la Rovinari va intra în funcțiune. Bușoi: „Suntem acoperiți de stocuri de cărbune”
Funcţia de başcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă, după ce Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare
Meteorologii anunță noi episoade de caniculă în următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii primesc un nou motiv de speranță după 17 august 2026. Nu toate problemele dispar peste noapte, dar...
Cancan
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
Fanatik.ro
Știrea verii în fotbalul românesc: Arnold Garita, ajuns acum la FCSB, pe lista lui Arsenal și Newcastle!
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Scandal la FCSB, chiar înaintea meciului cu FC Botoșani! Gheorghe Mustață i-a dat replica lui Mihai Stoica...
Adevărul
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat...
Playtech
Ce se întâmplă cu cardul de sănătate de la 1 septembrie. Mai trebuie să îl ai la tine când mergi la medic?
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
Pro FM
Alex Velea, despre relația pe care o are cu fiica Antoniei: „Încerc să fiu cât mai prezent în viața ei”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Primele detalii oficiale despre moartea lui Hayden Panettiere. Apelul la numărul de urgență a fost făcut de o...
Adevarul
Motorina s-a ieftinit la pompă. Cât costă astăzi în București și cât economisești la un plin. Unde poți...
Newsweek
Vestea anului pentru pensionari. CCR a anunțat când va judeca dacă Legea Pensiilor e constituțională
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Imaginea care a cucerit fanii. Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, în vacanță alături de copiii lor...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații